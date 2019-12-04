В Подмосковье арестовали обвиняемого в нападении на полицейского

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Суд арестовал 26-летнего жителя подмосковных Мытищ, обвиняемого в нападении с ножом на полицейского, сообщила старший помощник руководителя Суд арестовал 26-летнего жителя подмосковных Мытищ, обвиняемого в нападении с ножом на полицейского, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее в пресс-службе ГУМВД Подмосковья сообщили РИА Новости, что правоохранители задержали злоумышленника, который ударил ножом в шею сотрудника ГИБДД в Мытищах в ходе беседы. Пострадавшему полицейскому была оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.

"Предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 3 декабря полицейские во время патрулирования увидели, как пешеход переходит дорогу в неположенном месте. Во время разговора полицейского с нарушителем, мужчина достал кухонный нож и ударил им по лицу сотрудника. Он пытался сбежать, но его задержали.