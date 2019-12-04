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В Подмосковье арестовали обвиняемого в нападении на полицейского
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РИА Новости

В Подмосковье арестовали обвиняемого в нападении на полицейского

16:36 04.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Суд арестовал 26-летнего жителя подмосковных Мытищ, обвиняемого в нападении с ножом на полицейского, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее в пресс-службе ГУМВД Подмосковья сообщили РИА Новости, что правоохранители задержали злоумышленника, который ударил ножом в шею сотрудника ГИБДД в Мытищах в ходе беседы. Пострадавшему полицейскому была оказана медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело.
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"Предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 УК РФ). По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 3 декабря полицейские во время патрулирования увидели, как пешеход переходит дорогу в неположенном месте. Во время разговора полицейского с нарушителем, мужчина достал кухонный нож и ударил им по лицу сотрудника. Он пытался сбежать, но его задержали.
Обвиняемый вину не признал.
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Ольга ВрадийСледственный комитет РФМосковская областьРоссияПроисшествия
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