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Ростовская область
Ростовская область
2019-12-04T16:07+0300
https://ria.ru/20191204/1561961985.html
Ростовские власти профинансируют строительство новой больницы
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РИА Новости

Ростовские власти профинансируют строительство новой больницы

16:07 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя – РИА Новости. Строительство нового больничного комплекса на 900 мест в Новочеркасске Ростовской области будет профинансировано из регионального бюджета, сообщил губернатор Василий Голубев во время встречи с сотрудниками городской инфекционной больницы.
В конце ноября больница приостановила прием пациентов из-за того, что из стационара уволились три врача, в том числе двое возрастом старше 70 лет, а также завотделением. Новых пациентов теперь перенаправляют в Аксай и Ростов-на-Дону. Городская администрация рассматривает возможность выплатить новым врачам по 1 миллиону рублей.
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"Администрация города занимается проектированием большого медицинского комплекса. Проект должен быть готов к концу 2020 года. Это комплекс на 900 коек, где будут представлены все направления медуслуг. В случае выхода проекта из экспертизы к концу следующего года правительство области профинансирует строительство больничного комплекса в Новочеркасске", - сказал Голубев.
Глава региона оценил сложившуюся ситуацию с увольнением врачей как "элементарную невнимательность к проблемам людей, наглядный факт неразворотливости местных властей". Он поручил минздраву области и администрации города в срочном порядке подготовить перечень мер, для того чтобы обеспечить больницу врачебными кадрами. "Рассчитываю, что он будет реализован уже до 20 декабря", - уточнил он.
По данным правительства региона, в настоящее время пациенты инфекционного профиля в Новочеркасске обеспечиваются медпомощью в полном объеме. За последнюю неделю с инфекционными заболеваниями обратилось два человека, которым было обеспечено необходимое лечение.
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Ростовская областьВасилий ГолубевРостовская областьНовочеркасск
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