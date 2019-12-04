Ростовские власти профинансируют строительство новой больницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя – РИА Новости. Строительство нового больничного комплекса на 900 мест в Новочеркасске Строительство нового больничного комплекса на 900 мест в Новочеркасске Ростовской области будет профинансировано из регионального бюджета, сообщил губернатор Василий Голубев во время встречи с сотрудниками городской инфекционной больницы.

В конце ноября больница приостановила прием пациентов из-за того, что из стационара уволились три врача, в том числе двое возрастом старше 70 лет, а также завотделением. Новых пациентов теперь перенаправляют в Аксай и Ростов-на-Дону. Городская администрация рассматривает возможность выплатить новым врачам по 1 миллиону рублей.

"Администрация города занимается проектированием большого медицинского комплекса. Проект должен быть готов к концу 2020 года. Это комплекс на 900 коек, где будут представлены все направления медуслуг. В случае выхода проекта из экспертизы к концу следующего года правительство области профинансирует строительство больничного комплекса в Новочеркасске", - сказал Голубев.

Глава региона оценил сложившуюся ситуацию с увольнением врачей как "элементарную невнимательность к проблемам людей, наглядный факт неразворотливости местных властей". Он поручил минздраву области и администрации города в срочном порядке подготовить перечень мер, для того чтобы обеспечить больницу врачебными кадрами. "Рассчитываю, что он будет реализован уже до 20 декабря", - уточнил он.