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Правительство учредило автономную НКО "Национальные приоритеты"
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РИА Новости

Правительство учредило автономную НКО "Национальные приоритеты"

16:04 04.12.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Председатель правительства России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об учреждении автономной некоммерческой организации (АНО) "Национальные приоритеты".
"В целях эффективного решения задач в области информационного сопровождения хода реализации национальных проектов распоряжением №2880-р учреждена автономная некоммерческая организация "Национальные приоритеты" и утверждён её устав", - говорится в тексте распоряжения, который опубликован на сайте кабмина.
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Сообщается, что целью организации является повышение осведомленности россиян о возможностях и результатах нацпроектов и расширение участия в них граждан.
"Создание АНО "Национальные приоритеты" позволит, в частности, обеспечить: коммуникационное и информационное сопровождение национальных проектов и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов; мониторинг, разработку и развитие форматов участия граждан в национальных проектах; создание и развитие механизмов публичной экспертизы национальных проектов, а также создание постоянной обратной связи с обществом по поводу хода реализации национальных проектов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что подписанным распоряжением образован наблюдательный совет организации и утвержден его состав. Председателем назначен пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов.
София Малявина, которая занимает должность заместителя руководителя секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, назначена гендиректором АНО "Национальные приоритеты".
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