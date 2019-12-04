Правительство учредило автономную НКО "Национальные приоритеты"

"В целях эффективного решения задач в области информационного сопровождения хода реализации национальных проектов распоряжением №2880-р учреждена автономная некоммерческая организация "Национальные приоритеты" и утверждён её устав", - говорится в тексте распоряжения, который опубликован на сайте кабмина.

Сообщается, что целью организации является повышение осведомленности россиян о возможностях и результатах нацпроектов и расширение участия в них граждан.

"Создание АНО "Национальные приоритеты" позволит, в частности, обеспечить: коммуникационное и информационное сопровождение национальных проектов и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов; мониторинг, разработку и развитие форматов участия граждан в национальных проектах; создание и развитие механизмов публичной экспертизы национальных проектов, а также создание постоянной обратной связи с обществом по поводу хода реализации национальных проектов", - сказано в сообщении.