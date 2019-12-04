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2019-12-04T15:59+0300
https://ria.ru/20191204/1561961466.html
Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии
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РИА Новости

Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии

15:59 04.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал явно недружественным шагом высылку сотрудников российской дипмиссии в ФРГ и сравнил ситуацию с кампанией вокруг "дела Скрипалей": доказательства не предъявлены, но выводы уже сделаны.
"Объявление персонами нон-грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине на основании одних подозрений в якобы причастности России к убийству гражданина Грузии – явно недружественный шаг. Это сродни кампании "хайли лайкли" по делу об отравлении Скрипалей, развязанной в 2018 году в Великобритании. Расследование не закончено, никаких доказательств не предъявлено, тем не менее, все надуманные и беспочвенные выводы уже сделаны", - сказал Слуцкий журналистам.
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Вчера, 15:36
Эксперт назвал решение Берлина выслать российских дипломатов поспешным
Он назвал сложившуюся ситуацию очередным проявлением антироссийской истерии. "В любом случае, уверен, что российская сторона отреагирует адекватно в соответствии с существующей дипломатической практикой", - отметил глава думского комитета.
Ранее стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии, говорится в заявлении, которое распространило в среду внешнеполитическое ведомство.
В ведомстве указали, что ожидание от России содействия в расследовании убийства "в последний раз было высказано госсекретарем Михаэлисом послу Нечаеву 20 ноября 2019 года в беседе в МИД ФРГ". В МИД РФ заявили, что российская сторона вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 15:02
В МИД отреагировали на высылку российских дипломатов из Берлина
В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier, мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Самолет Ил-96 российской авиакомпании Россия в лондонском аэропорту Хитроу. 20 марта 2018
Вчера, 15:16
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2019 годах
В июле 2018 года – через четыре месяца после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии – британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде сообщили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась через несколько дней после отравления и была кремирована, а 45-летний Чарли Роули вскоре был выписан из больницы.
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Леонид СлуцкийСергей СкрипальМИД ГерманииГосдума РФГлавное разведывательное управление РФЛондонГрузияБерлин (город)В мире
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