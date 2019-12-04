Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Германии

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Глава комитета Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал явно недружественным шагом высылку сотрудников российской дипмиссии в ФРГ и сравнил ситуацию с кампанией вокруг "дела Скрипалей": доказательства не предъявлены, но выводы уже сделаны.

"Объявление персонами нон-грата двух сотрудников посольства РФ в Берлине на основании одних подозрений в якобы причастности России к убийству гражданина Грузии – явно недружественный шаг. Это сродни кампании "хайли лайкли" по делу об отравлении Скрипалей, развязанной в 2018 году в Великобритании. Расследование не закончено, никаких доказательств не предъявлено, тем не менее, все надуманные и беспочвенные выводы уже сделаны", - сказал Слуцкий журналистам.

Он назвал сложившуюся ситуацию очередным проявлением антироссийской истерии. "В любом случае, уверен, что российская сторона отреагирует адекватно в соответствии с существующей дипломатической практикой", - отметил глава думского комитета.

Ранее стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии, говорится в заявлении, которое распространило в среду внешнеполитическое ведомство.

В ведомстве указали, что ожидание от России содействия в расследовании убийства "в последний раз было высказано госсекретарем Михаэлисом послу Нечаеву 20 ноября 2019 года в беседе в МИД ФРГ". В МИД РФ заявили, что российская сторона вынуждена осуществить комплекс ответных мер в связи с объявлением персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.

В конце августа текущего года неизвестный застрелил человека в районе Моабит. По данным газеты Berliner Kurier , мужчина получил смертельное ранение в голову. Прокуратура Берлина 24 августа сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в берлинском районе Моабит задержан 49-летний россиянин. По данным ведомства, были обнаружены "орудие убийства и, предположительно, велосипед, на котором (подозреваемый) пытался скрыться".

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.