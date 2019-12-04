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В администрации Эрдогана отметили продуктивность встречи с Трампом
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РИА Новости

В администрации Эрдогана отметили продуктивность встречи с Трампом

15:52 04.12.2019 (обновлено: 16:46 04.12.2019)
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© REUTERS / Peter Nicholls/PoolПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО в Уотфорде, Великобритания. 4 декабря 2019
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО в Уотфорде, Великобритания. 4 декабря 2019
© REUTERS / Peter Nicholls/Pool
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО в Уотфорде, Великобритания. 4 декабря 2019
АНКАРА, 4 дек - РИА Новости. Встреча президентов Турции и США Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа на полях саммита НАТО в Лондоне прошла "в высшей степени продуктивно", заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в среду.
"Наш президент Эрдоган провел на полях саммита НАТО с президентом США Трампом в высшей степени продуктивную встречу", - написал Алтун в Twitter.
Он не привел подробностей переговоров.
В пресс-службе Белого дома ограничились коротким сообщением о встрече лидеров.
"Президенты двух стран обсудили важность выполнения Турцией своих союзнических обязательств, дальнейшего укрепления торговли путем увеличения двусторонней торговли до 100 миллиардов долларов, проблемы региональной и энергетической безопасности", - говорится в сообщении.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
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Саммит НАТО в ЛондонеДональд ТрампС-400 «Триумф»F-35ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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