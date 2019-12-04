В администрации Эрдогана отметили продуктивность встречи с Трампом

АНКАРА, 4 дек - РИА Новости. Встреча президентов Турции и США Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа на полях саммита НАТО в Лондоне прошла "в высшей степени продуктивно", заявил глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в среду.
"Наш президент Эрдоган провел на полях саммита НАТО с президентом США Трампом в высшей степени продуктивную встречу", - написал Алтун в Twitter.
Он не привел подробностей переговоров.
В пресс-службе Белого дома ограничились коротким сообщением о встрече лидеров.
"Президенты двух стран обсудили важность выполнения Турцией своих союзнических обязательств, дальнейшего укрепления торговли путем увеличения двусторонней торговли до 100 миллиардов долларов, проблемы региональной и энергетической безопасности", - говорится в сообщении.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.