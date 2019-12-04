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Чувашская Республика
2019-12-04T15:49+0300
https://ria.ru/20191204/1561960979.html
Чувашия - в лидерах по эффективности исполнительных органов власти
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РИА Новости

Чувашия - в лидерах по эффективности исполнительных органов власти

15:49 04.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГорода России. Чебоксары
Города России. Чебоксары
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ЧЕБОКСАРЫ, 4 дек – РИА Новости. Чувашия вошла в двадцатку российских регионов по эффективности работы органов исполнительной власти, заняв 17 позицию, сообщает пресс-служба администрации главы республики.
Регионы оценивались по 15 критериям. Основным из них был уровень доверия жителей региона президенту и руководству субъекта Федерации. Также учитывались такие показатели, как количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, доля городов с благоприятной городской средой, уровень доступности жилья, качество окружающей среды, уровень образования и ряд других данных.
Размер гранта из федерального бюджета, который получит республика, составил почти 959 миллионов рублей.
По многим критериям, которые учитывались в рейтинге, Чувашия находится в лидерах. Так, по индексу качества городской среды регионов России в пяти из девяти городов республики создана благоприятная городская среда. Это — лучший показатель в Приволжском федеральном округе.
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По словам главы Чувашии Михаила Игнатьева, результаты рейтинга Минстроя РФ убедительно свидетельствуют о том, что в республике создаются одинаковые условия для развития всех городов.
"Наша задача - развивать все муниципалитеты, и с этой задачей мы справляемся", - сказал Игнатьев.
Республика является одним из наиболее передовых регионов России в области утилизации твердых коммунальных отходов в рамках нацпроекта "Экология". По оценке экспертов общественной экологической организации "Зеленый патруль", Чувашия занимает второе место в Приволжском федеральном округе по экологической обстановке и 14-е место в общенациональном экологическом рейтинге.
Согласно оценке экспертов Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Чувашия занимает 2-е место по инновационной деятельности в рейтинге инновационного развития регионов России.
По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России 2019 года, оглашенного на Петербургском международном экономическом форуме, Чувашия вошла в число 20 регионов-лидеров, расположившись на 11-й строчке.
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С 2011 года в Чувашии показатель ожидаемой продолжительности жизни вырос на 3,3 года, составив по итогам 2018 года 72,95 года. Сегодня в республике проживает порядка 315 тысяч лиц старше трудоспособного возраста, или 25,7% от общей численности населения. Возросло и количество долгожителей: 85-летний рубеж уже перешагнули более 18 тысяч жителей Чувашии, столетний юбилей отметили 100 человек.
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Чувашская РеспубликаМихаил Игнатьев
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