Чувашия - в лидерах по эффективности исполнительных органов власти

ЧЕБОКСАРЫ, 4 дек – РИА Новости. Чувашия вошла в двадцатку российских регионов по эффективности работы органов исполнительной власти, заняв 17 позицию, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Регионы оценивались по 15 критериям. Основным из них был уровень доверия жителей региона президенту и руководству субъекта Федерации. Также учитывались такие показатели, как количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе, численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, доля городов с благоприятной городской средой, уровень доступности жилья, качество окружающей среды, уровень образования и ряд других данных.

Размер гранта из федерального бюджета, который получит республика, составил почти 959 миллионов рублей.

По многим критериям, которые учитывались в рейтинге, Чувашия находится в лидерах. Так, по индексу качества городской среды регионов России в пяти из девяти городов республики создана благоприятная городская среда. Это — лучший показатель в Приволжском федеральном округе.

По словам главы Чувашии Михаила Игнатьева , результаты рейтинга Минстроя РФ убедительно свидетельствуют о том, что в республике создаются одинаковые условия для развития всех городов.

"Наша задача - развивать все муниципалитеты, и с этой задачей мы справляемся", - сказал Игнатьев.

Республика является одним из наиболее передовых регионов России в области утилизации твердых коммунальных отходов в рамках нацпроекта "Экология". По оценке экспертов общественной экологической организации "Зеленый патруль", Чувашия занимает второе место в Приволжском федеральном округе по экологической обстановке и 14-е место в общенациональном экологическом рейтинге.

Согласно оценке экспертов Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Чувашия занимает 2-е место по инновационной деятельности в рейтинге инновационного развития регионов России.

По результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России 2019 года, оглашенного на Петербургском международном экономическом форуме, Чувашия вошла в число 20 регионов-лидеров, расположившись на 11-й строчке.