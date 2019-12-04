Глава комитета ГД рассказал о подготовке к визиту депутатов в Германию

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Случаи высылки дипломатов всегда резонансны и влияют на отношения и взаимопонимание стран, но пока комитет Госдумы по энергетике прорабатывает возможность визита в Германию для межкомитетской встречи с бундестагом в феврале, сказал РИА Новости глава думского комитета и координатор группы дружбы между парламентами РФ и ФРГ Павел Завальный.
Ранее МИД ФРГ объявил персонами нон-грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с расследованием дела об убийстве гражданина Грузии. В конце августа неизвестный застрелил человека в районе Моабит. Прокуратура Берлина позже сообщила, что по подозрению в убийстве 40-летнего гражданина Грузии задержан 49-летний россиянин.
"В феврале планируем поездку, если она состоится, по линии взаимодействия бундестага и Госдумы... Такие случаи все резонансные и, конечно, влияют на взаимопонимание и доверие между странами, когда такие вещи происходят", - сказал Завальный.
По его словам, пока такой визит прорабатывается. "Есть устная договоренность, они будут направлять нам приглашение, провести такую межкомитетскую встречу", - сказал депутат.
Он также уточнил, что пока все зависит о того, сможет ли российская сторона включить в план работы этот визит, исходя из финансовых возможностей.