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Популярное в ЕС лекарство от диабета может быть опасно, сообщили СМИ
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РИА Новости

Популярное в ЕС лекарство от диабета может быть опасно, сообщили СМИ

15:42 04.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников"Лекарство" от диабета будет найдено в течение 10 лет, считает ученый
Лекарство от диабета будет найдено в течение 10 лет, считает ученый
© РИА Новости / Валерий Мельников
ВАРШАВА, 4 дек – РИА Новости. Популярный в Евросоюзе препарат от сахарного диабета может содержать опасные химические вещества, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.
"Употребляемый почти двумя миллионами больных сахарным диабетом поляков метформин может иметь в своем составе сильное химическое соединение", - говорится в сообщении. По данным издания, химическое соединение, о котором идет речь, "среди прочего дают крысам, для того чтобы вызвать у них раковые заболевания".
Dziennik Gazeta Prawna утверждает, что информацию о содержании в лекарственном препарате опасного химического соединения подтвердили два независимых друг от друга источниках. По данным издания, в среду утром эксперты Европейского агентства лекарственных средств будут беседовать с представителями всех государств-членов Европейского союза.
В среду утром в Варшаве прошли консультации с представителями заинтересованных организаций. После их окончания министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявил, что препарат пока не будут отзывать с рынка.
"Мы должны в настоящее время говорить не о загрязнении, а о выявлении субстанции, которая, вероятно, стала побочным продуктом синтеза, - сказал Шумовский. - Это дает нам тревожный сигнал, но одновременно дает право утверждать, что, несмотря на то, что эта субстанция находилась в лекарстве постоянно, эффекты для пациентов при лечении были положительными".
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Министр отметил, что в настоящее время "ни европейские, ни польские институты не имеют данных, что это лекарство нужно убрать с рынка, перестать его продавать или рекомендовать пациентам его принимать". Шумовский убежден, что прекращение приема лекарства "может грозить более негативными последствиями, нежели продолжение его использования". При этом минздрав ожидает результатов исследования препарата и его состава. По данным министра, в Польше препарат метформин употребляют около 2 миллионов человек.
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