Популярное в ЕС лекарство от диабета может быть опасно, сообщили СМИ

ВАРШАВА, 4 дек – РИА Новости. Популярный в Популярный в Евросоюзе препарат от сахарного диабета может содержать опасные химические вещества, сообщает издание Dziennik Gazeta Prawna.

"Употребляемый почти двумя миллионами больных сахарным диабетом поляков метформин может иметь в своем составе сильное химическое соединение", - говорится в сообщении. По данным издания, химическое соединение, о котором идет речь, "среди прочего дают крысам, для того чтобы вызвать у них раковые заболевания".

Dziennik Gazeta Prawna утверждает, что информацию о содержании в лекарственном препарате опасного химического соединения подтвердили два независимых друг от друга источниках. По данным издания, в среду утром эксперты Европейского агентства лекарственных средств будут беседовать с представителями всех государств-членов Европейского союза.

В среду утром в Варшаве прошли консультации с представителями заинтересованных организаций. После их окончания министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский заявил, что препарат пока не будут отзывать с рынка.

"Мы должны в настоящее время говорить не о загрязнении, а о выявлении субстанции, которая, вероятно, стала побочным продуктом синтеза, - сказал Шумовский. - Это дает нам тревожный сигнал, но одновременно дает право утверждать, что, несмотря на то, что эта субстанция находилась в лекарстве постоянно, эффекты для пациентов при лечении были положительными".