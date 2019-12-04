В ЕР прокомментировали слова депутата о строгой дисциплине в Госдуме

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. В Госдуму надо приходить для защиты интересов людей и принятия качественных законов, с лишениями депутатской службы необходимо мириться, заявил ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко, комментируя слова депутата ГД Александра Петрова об организации труда в Госдуме.
Ранее в СМИ появились публикации, в которых Петров рассказывает о строгой дисциплине в Госдуме.
"Я внимательно ознакомился с публикациями СМИ, в которых мой коллега, депутат Александр Петров рассказывает об организации труда в Думе и обустройстве своего быта в Москве. Я убежден, что люди должны стремиться к работе в Думе для защиты интересов людей и принятия качественных законов. Этому должна сопутствовать четкая организация труда и дисциплина. Если не готов мириться с тяготами и лишениями депутатской службы, то нужно делать выводы и принимать решения до того, как стать депутатом", - приводит пресс-служба ЕР слова Ревенко.
Депутат отметил, что знает Петрова как "опытного, профессионального и трудолюбивого депутата". Он уточнил, что обсудил с коллегой данный инцидент.
"По его (Петрова - ред.) словам, его рассказ об организации труда в Думе и справедливое замечание о том, что в нашей работе организован четкий порядок, многие СМИ подали как жалобу, а не объективную информацию. Поэтому призываю журналистов быть более корректными в интерпретациях", - заключил Ревенко.
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