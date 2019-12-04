В ЕР прокомментировали слова депутата о строгой дисциплине в Госдуме

"Я внимательно ознакомился с публикациями СМИ, в которых мой коллега, депутат Александр Петров рассказывает об организации труда в Думе и обустройстве своего быта в Москве. Я убежден, что люди должны стремиться к работе в Думе для защиты интересов людей и принятия качественных законов. Этому должна сопутствовать четкая организация труда и дисциплина. Если не готов мириться с тяготами и лишениями депутатской службы, то нужно делать выводы и принимать решения до того, как стать депутатом", - приводит пресс-служба ЕР слова Ревенко.