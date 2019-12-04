Объем иностранных инвестиций в Москву приблизился к $250 млрд

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Москве на 1 июля 2019 года достиг отметки 247,6 миллиарда долларов, сообщил со ссылкой на данные Банка России вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы . Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Москве на 1 июля 2019 года достиг отметки 247,6 миллиарда долларов, сообщил со ссылкой на данные Банка России вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Владимир Ефимов , слова которого приводит пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

По словам Ефимова, на сегодняшний день на Москву приходится половина всех прямых иностранных инвестиций России. Крупнейшими инвесторами столицы являются компании из Германии, Финляндии, Франции, Италии, Австрии.

"Чаще всего зарубежный бизнес вкладывает средства в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли, в сектор промышленности и высоких технологий, а также в недвижимость", – пояснил вице-мэр.

В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров рассказал, что все новые иностранные компании стремятся локализовать свой бизнес в столице РФ.

"Если говорить об иностранных инвесторах, локализовавших свои производства в Москве в этом году, то в марте в индустриальном парке "Индиго" открылся первый в России завод немецкого концерна KSB по производству насосов. Предприятие оборудовано станками в основном российского производства. На заводе создано 110 рабочих мест. Инвестиции в строительство составили 750 миллионов рублей", – цитирует пресс-служба Прохорова.

В пресс-службе напомнили, что в городе сегодня довольно много успешно локализованных зарубежных предприятий. Так, в Москве активно работает завод французской группы Renault со штатом сотрудников порядка 5 тысяч человек. В рамках соглашения с правительством Москвы "Рено Россия" с 2013 по 2018 годы Россия" инвестировала около 16 миллиардов рублей, произведя на мощностях завода более 700 тысяч автомобилей.