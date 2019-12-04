Власти опровергли данные о режиме ЧС в поселке Приангарья

ИРКУТСК, 4 дек – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в поселке Рудногорск Иркутской области, где прорвало теплотрассу и жители остались без теплоснабжения, сообщила РИА Новости глава поселка Галина Панова.

Ранее сообщалось, что в поселке Рудногорск Нижнеилимского района ведутся ремонтные работы по устранению течи в теплосети. За последние 4 дня теплотрассу прорвало дважды. После устранения первой аварии, которая случилась днем 2 декабря, образовался новый прорыв, и поселок с населением более 3 тысяч человек вновь остался без тепла. Работоспособность системы теплоснабжения сохранена, но параметры теплоносителя снижены. В СМИ появилась информация о введении режима ЧС в поселке.

"Вчера на заседании КЧС было предложение ввести режим ЧС. Но за него проголосовали два человека, а восемь были против, потому что к тому моменту работы уже велись, и морозы пошли на убыль. Критической ситуации уже не было", - сказала собеседница агентства.

По словам главы поселка, в настоящее время прорыв найден, прорыта траншея более 100 погонных метров, вскрываются плиты, работает техника, подвозятся трубы. Ночью будет проводиться работа по установке дополнительного насоса котлового контура. Школа в среду была закрыта, в детском саду работала одна группа, больница функционирует, там подключены электрообогреватели.