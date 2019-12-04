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Теплоснабжение
2019-12-04T15:21+0300
https://ria.ru/20191204/1561959698.html
Власти опровергли данные о режиме ЧС в поселке Приангарья
https://cdn24.img.ria.ru/images/153284/05/1532840553_0:317:3077:2048_1036x0_80_0_0_1d087c73559ff2b1405721a414fc077f.jpg
РИА Новости

Власти опровергли данные о режиме ЧС в поселке Приангарья

15:21 04.12.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвария на теплотрассе
Авария на теплотрассе
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Авария на теплотрассе
ИРКУТСК, 4 дек – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в поселке Рудногорск Иркутской области, где прорвало теплотрассу и жители остались без теплоснабжения, сообщила РИА Новости глава поселка Галина Панова.
Ранее сообщалось, что в поселке Рудногорск Нижнеилимского района ведутся ремонтные работы по устранению течи в теплосети. За последние 4 дня теплотрассу прорвало дважды. После устранения первой аварии, которая случилась днем 2 декабря, образовался новый прорыв, и поселок с населением более 3 тысяч человек вновь остался без тепла. Работоспособность системы теплоснабжения сохранена, но параметры теплоносителя снижены. В СМИ появилась информация о введении режима ЧС в поселке.
"Вчера на заседании КЧС было предложение ввести режим ЧС. Но за него проголосовали два человека, а восемь были против, потому что к тому моменту работы уже велись, и морозы пошли на убыль. Критической ситуации уже не было", - сказала собеседница агентства.
По словам главы поселка, в настоящее время прорыв найден, прорыта траншея более 100 погонных метров, вскрываются плиты, работает техника, подвозятся трубы. Ночью будет проводиться работа по установке дополнительного насоса котлового контура. Школа в среду была закрыта, в детском саду работала одна группа, больница функционирует, там подключены электрообогреватели.
Ремонт теплосети
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Теплотрасса в Рудногорске проложена в 1975 году. Прорыв труб произошел при понижении ночной температуры до минус 30 градусов. Сейчас в поселке минус 22 градуса, ожидается потепление.
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ТеплоснабжениеИркутская область
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