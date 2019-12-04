Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T15:05+0300
https://ria.ru/20191204/1561958898.html
Экс-начальник алтайского УФМС осужден на семь лет за взятку
https://cdn24.img.ria.ru/images/155888/33/1558883397_0:183:1280:903_1036x0_80_0_0_36ec139cf404c287e18c4029ad7c5784.jpg
РИА Новости

Экс-начальник алтайского УФМС осужден на семь лет за взятку

15:05 04.12.2019
431
© Фото : СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Пресечение деятельности организованной преступной группы в Ялте, которая за взятки организовала незаконный канал миграции на территорию России
Пресечение деятельности организованной преступной группы в Ялте, которая за взятки организовала незаконный канал миграции на территорию России
© Фото : СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бывший врио начальника управления ФМС России по Алтайскому краю и республике Алтай Александр Жданов получил 7 лет колонии строгого режима за взятку, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Следствие установило, что с декабря 2014 года по декабрь 2016-го Жданов лично получил взятку в виде денег и икон на общую сумму в 1,2 миллиона рублей от директора филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" Дмитрия Музалевского, к которому он за это направлял заказчиков в сфере миграционных услуг.
"Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимому наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет и лишением специального звания – полковник внутренней службы", - говорится в сообщении.
Кроме этого, Жданов должен будет выплатить штраф в доход государства в размере более 1,5 миллионов рублей. Добавляется, что своей вины он не признал.
Денежные купюры России
17 мая, 17:44
Самые крупные суммы, изъятые у фигурантов уголовных дел в России
В мае 2018 года Музалевскому за мошенничество суд назначил три года колонии условно, также с него взысканы 1,7 миллиона рублей.
101010
Обсудить 0
КриминалПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК возьмет на особый контроль дело о спрятанном в квартире младенце
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Краснодаре будут судить экс-полицейских, обвиняемых во взятках
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Челябинской области завели дело об изнасиловании школьником девочки
Автомобили скорой помощи
Инспектора, проверявшего безопасность работ в лесопарке, убило деревом
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает перед участниками форума Территория смыслов в Московской области. 6 июля 2019
Кириенко: в интернете пока мало социальной рекламы волонтерства
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК направил дело против экс-замглавы РКК "Энергия" в суд
На месте ДТП с участием автобуса в Саратове. 4 декабря 2019
В Саратове проверяют версию о том, что легковушка "подрезала" автобус
Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов
Крым и Абхазия обсудят вопросы экономического сотрудничества
Кадры с места стрельбы в Перми
СК опубликовал видео осмотра места стрельбы в Перми
Государственный секретарь США Майк Помпео
Помпео обсудил с Нетаньяху Иран и безопасность Израиля
Подготовка к открытию фестиваля Кинотавр в Сочи
Фестиваль "Кинотавр" пройдет в 2020 году с 7 по 14 июня
Сотрудник полиции
В Омске женщина ранила сожителя, переодевшись в "бородача"
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
В ЕР помогут жителям Приангарья возместить ущерб от действий мошенника
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов на презентации сборника документов архивов МИД РФ Крым в развитии России в особняке МИД РФ на Спиридоновке в Москве. 23 апреля 2019
Крымская делегация посетит с официальным визитом Сербию
Символ НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Страны НАТО обвинили Россию в "агрессивных действиях"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
Лента новостейМолния