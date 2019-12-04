Экс-начальник алтайского УФМС осужден на семь лет за взятку

Пресечение деятельности организованной преступной группы в Ялте, которая за взятки организовала незаконный канал миграции на территорию России

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Бывший врио начальника управления ФМС России по Алтайскому краю и республике Алтай Александр Жданов получил 7 лет колонии строгого режима за взятку, сообщается на сайте Бывший врио начальника управления ФМС России по Алтайскому краю и республике Алтай Александр Жданов получил 7 лет колонии строгого режима за взятку, сообщается на сайте Следственного комитета РФ

Следствие установило, что с декабря 2014 года по декабрь 2016-го Жданов лично получил взятку в виде денег и икон на общую сумму в 1,2 миллиона рублей от директора филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис" Дмитрия Музалевского, к которому он за это направлял заказчиков в сфере миграционных услуг.

"Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимому наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет и лишением специального звания – полковник внутренней службы", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Жданов должен будет выплатить штраф в доход государства в размере более 1,5 миллионов рублей. Добавляется, что своей вины он не признал.