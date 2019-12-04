Кириенко: в интернете пока мало социальной рекламы волонтерства

СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. В интернете пока не хватает информации о волонтерстве, при этом, увеличивая количество социальной рекламы, следует не забывать и о ее качестве, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Мне кажется, что у нас очень серьезно не хватает этой информации в интернете, давайте вместе подумаем, что надо сделать. У нас есть готовность помогать крупнейшим российским компаниям", - сказал Кириенко на Международном форуме добровольцев.
Он уточнил, что интернет сейчас гораздо более привлекательная среда для молодой аудитории, поэтому следует подумать об увеличении количества рекламы волонтерства, но не забывать о качестве.