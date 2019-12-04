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Кириенко: в интернете пока мало социальной рекламы волонтерства
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РИА Новости

Кириенко: в интернете пока мало социальной рекламы волонтерства

15:42 04.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает перед участниками форума "Территория смыслов" в Московской области. 6 июля 2019
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает перед участниками форума Территория смыслов в Московской области. 6 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. В интернете пока не хватает информации о волонтерстве, при этом, увеличивая количество социальной рекламы, следует не забывать и о ее качестве, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Мне кажется, что у нас очень серьезно не хватает этой информации в интернете, давайте вместе подумаем, что надо сделать. У нас есть готовность помогать крупнейшим российским компаниям", - сказал Кириенко на Международном форуме добровольцев.
Он уточнил, что интернет сейчас гораздо более привлекательная среда для молодой аудитории, поэтому следует подумать об увеличении количества рекламы волонтерства, но не забывать о качестве.
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Международный форум добровольцевВолонтерство в РоссииСергей КириенкоОбщество
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