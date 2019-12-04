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Участниками IV Национального рекламного форума стали 4 тысячи человек
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РИА Новости

Участниками IV Национального рекламного форума стали 4 тысячи человек

15:03 04.12.2019
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© Фото : пресс-служба Национального Рекламного ФорумаУчастниками IV Национального рекламного форума стали 4 тысячи человек
Участниками IV Национального рекламного форума стали 4 тысячи человек
© Фото : пресс-служба Национального Рекламного Форума
МОСКВА, 4 дек - Пресс-служба Национального Рекламного Форума. В Москве прошел четвертый Национальный Рекламный Форум. Традиционно, событие объединило агентства, рекламодателей, медиа и представителей государственной власти с целью поиска эффективных способов развития коммерческих коммуникаций и медиа-рекламного рынка.
Основную программу Форума сформировали 32 рабочих панели и выступления около 300 спикеров. Участниками IV Национального рекламного форума стали 4000 человек: 35%-агентства, 27% - бренды, 24% - медиа, 14% - другие представители индустрии. Организатором Форума выступила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) при содействии титульного партнера, холдинга "Газпром-медиа" и генерального research-партнера исследовательской компании Mediascope.
"Национальный рекламный форум – это дискуссионная площадка, где обсуждаются основные проблемы и сопутствующие обстоятельства. Мы собираемся искать те решения, которые необходимы для того, чтобы составить дорожную карту развития рынка", - заявил президент АКАР С.Л.Пискарев на открытии Форума.
День Стратегических сессий (26 ноября) представил экосистему медиа-коммуникационного рынка и цифрового будущего. В первый день работы Форума эксперты сосредоточились на традиционных и новых возможностях издательских домов (Пресс&Publishers саммит), а также рассмотрели эффективность радио в контексте управления брендом (Радио саммит). Важным событием стала официальная презентация книги "Низвержение II", соавтором которой является Малкольм Девой, Chief Strategy Officer PHD (EMEA). Пленарное заседание MIXX Conference – это дискуссия о качестве развития цифровых технологий. Развитие онлайн-трансформации обеспечивается деятельностью digital-агентств, поэтому дополнением программы стал релиз рейтинга digital-агентств АКАР за 2018 год.
Главная стратегическая сессия собрала представителей медиаиндустрии: руководителей ведущих медиахолдингов, крупных рекламодателей и рекламных агентств. Спикеры и делегаты форума сосредоточились на обсуждении вопросов, которые играют важную роль в формировани планов работы всей индустрии в новом десятилетии. Одной из ключевых тем стала цифровая трансформация в медиа. На главной стратегической сессии заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Алексей Краснов рассказал о цифровой трансформации холдинга, которая влечет за собой новые подходы к управлению, новые инструменты и технологии.
"Для холдинга цифровая трансформация – это реакция на изменение жизни и модели поведения аудитории. Мы создаем новый бизнес рядом с традиционным. Наша цель не терять охват аудитории и искать новые источники дохода. ТВ – наш традиционный бизнес, он приносит прибыль и является важной частью медиамикса. При этом медиапотребление меняется, оно растёт за счёт контента в интернете. И нам надо знать все о своей целевой аудитории. Для этого мы создаём новые компетенции и продолжаем в них инвестировать. Вместе с этим мы объединяем наши цифровые активы в единый продукт и начинаем предлагать это нашим клиентам", - заявил в своем выступлении Алексей Краснов.
День рабочих сессий (27 ноября) продемонстрировал результаты развития индустрии по сегментам отрасли: ТВ, Digital, OOH. Национальный Рекламный Альянс (НРА) рассказал о продуктовых инновациях и новом подразделении R&D. Представители рынка наружной рекламы сосредоточились на обсуждении создания единого измерителя. Комитеты IAB Russia в рамках работы MIXX Conference познакомили digital-рынок со своими стратегическими продуктами: первая интерактивная Карта рынка Big Data & Programmatic 2019 и результаты исследования рынка мобильной рекламы в России в 2018/2019 г. Участники сессии "Спортивное спонсорство" ознакомились с первой методологией оценки спонсорства, разработанной отраслевым комитетом АКАР. Развитие брендов, маркетинговых коммуникаций на государственном и региональном уровне, новых технологий и инструментов рекламной индустрии — во второй день площадка Форума стала местом проведения 3 саммитов и 21 индустриальной сессии.
В этом году Национальный рекламный форум разработал мобильное приложение ADPASS, чтобы участники Ассоциаций объединялись в цифровом пространстве. Индустриальные продукты, которые были презентованы в рамках сессий, также доступны в официальном журнале мероприятия "Рекламный форум" (совместный проект ОИД АКАР, РАМУ, IAB Russia и Sostav).
Организаторы: АКАР, ЦРБК, РАМУ, IAB Russia
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