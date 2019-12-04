Крым и Абхазия обсудят вопросы экономического сотрудничества

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Крым и Абхазия обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества в середине декабря, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

"На заседании совместной межправкомиссии, которая пройдет в середине декабря, будут обсуждаться темы торгово-экономического сотрудничества. Это, прежде всего, выполнение двухстороннего соглашения о торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере", - сказал Мурадов.

По его словам, делегацию из Абхазии возглавит первый вице-премьер правительства республики Даур Ашба.