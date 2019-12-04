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Крым и Абхазия обсудят вопросы экономического сотрудничества
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РИА Новости

Крым и Абхазия обсудят вопросы экономического сотрудничества

15:33 04.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов
Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Крым и Абхазия обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества в середине декабря, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
"На заседании совместной межправкомиссии, которая пройдет в середине декабря, будут обсуждаться темы торгово-экономического сотрудничества. Это, прежде всего, выполнение двухстороннего соглашения о торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере", - сказал Мурадов.
По его словам, делегацию из Абхазии возглавит первый вице-премьер правительства республики Даур Ашба.
"В Крым приедет очень серьезная делегация, в том числе министр иностранных дел, министр экономики, министр сельского хозяйства, министр культуры и другие государственные деятели", - подчеркнул вице-премьер.
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Георгий МурадовСимферопольКрымРоссияЭкономика
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