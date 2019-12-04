За год 3,5 тысячи жителей Пермского края переехали из аварийного жилья

ПЕРМЬ, 4 дек - РИА Новости. Более 2 тысяч жителей Более 2 тысяч жителей Пермского края переехали из аварийного жилья на год раньше, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

"За год из аварийного фонда в благоустроенное жилье переехали 3,5 тысячи человек, более 2 тысяч человек получили жилье на год раньше", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы краевого правительства, перед регионом стоит задача – до 1 сентября 2025 года ликвидировать дома, признанные аварийными до 2017 года, это 489 тысяч квадратных метров. Дополнительно планируется снести еще 214 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Как отмечают в региональном правительстве, работы по ликвидации ведутся в рамках региональной программы, а также по национальному проекту "Жилье и городская среда", инициированном президентом РФ Владимиром Путиным.

"И по нацпроекту, и по региональной программе мы планировали расселить 32 тысячи квадратных метров. На сегодня уже сделано 54 тысячи квадратных метров, а до конца года коллеги из минстроя взяли на себя повышенные обязательства расселить до 90 тысяч квадратных метров жилья. Призываю обращать внимание на качество жилья, в которое переезжают жители, чтобы оно действительно было комфортным", – цитирует пресс-служба слова губернатора Максима Решетникова

В краевом правительстве уточняют, что на расселение жителей аварийных домов в 2019 году направлено 3,4 миллиарда рублей, из которых 2,2 миллиарда – средства нацпроекта. Всего до 2024 года из федерального и регионального бюджетов на расселение предусмотрено более 26 миллиардов рублей. "Повышенные темпы расселения стали возможными благодаря опережающему финансированию. Соответствующее соглашение с Фондом содействия реформирования ЖКХ подписал губернатор Пермского края Максим Решетников", - добавляют в краевом правительстве.