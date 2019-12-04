Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T15:02+0300
https://ria.ru/20191204/1561958588.html
За год 3,5 тысячи жителей Пермского края переехали из аварийного жилья
https://cdn22.img.ria.ru/images/153003/96/1530039671_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_36eeeccef4c84902b3199cc16f418191.jpg
РИА Новости

За год 3,5 тысячи жителей Пермского края переехали из аварийного жилья

15:02 04.12.2019
7
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом для переселения
Дом для переселения
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Дом для переселения. Архивное фото
ПЕРМЬ, 4 дек - РИА Новости. Более 2 тысяч жителей Пермского края переехали из аварийного жилья на год раньше, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
"За год из аварийного фонда в благоустроенное жилье переехали 3,5 тысячи человек, более 2 тысяч человек получили жилье на год раньше", - говорится в сообщении.
Дед Мороз во время посещения организации содействия детям с инвалидностью
26 ноября, 18:37Хорошие новости
"Дедморозим": жители Пермского края исполнят новогодние желания детей
По данным пресс-службы краевого правительства, перед регионом стоит задача – до 1 сентября 2025 года ликвидировать дома, признанные аварийными до 2017 года, это 489 тысяч квадратных метров. Дополнительно планируется снести еще 214 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
Как отмечают в региональном правительстве, работы по ликвидации ведутся в рамках региональной программы, а также по национальному проекту "Жилье и городская среда", инициированном президентом РФ Владимиром Путиным.
"И по нацпроекту, и по региональной программе мы планировали расселить 32 тысячи квадратных метров. На сегодня уже сделано 54 тысячи квадратных метров, а до конца года коллеги из минстроя взяли на себя повышенные обязательства расселить до 90 тысяч квадратных метров жилья. Призываю обращать внимание на качество жилья, в которое переезжают жители, чтобы оно действительно было комфортным", – цитирует пресс-служба слова губернатора Максима Решетникова.
Воспитатель года в России — 2019 Евгений Пепеляев
20 ноября, 20:39
Победителем конкурса "Воспитатель года" стал педагог из Пермского края
В краевом правительстве уточняют, что на расселение жителей аварийных домов в 2019 году направлено 3,4 миллиарда рублей, из которых 2,2 миллиарда – средства нацпроекта. Всего до 2024 года из федерального и регионального бюджетов на расселение предусмотрено более 26 миллиардов рублей. "Повышенные темпы расселения стали возможными благодаря опережающему финансированию. Соответствующее соглашение с Фондом содействия реформирования ЖКХ подписал губернатор Пермского края Максим Решетников", - добавляют в краевом правительстве.
По информации регионального министерства строительства, Пермский край занимает второе место в стране по объему финансирования программы ликвидации аварийного фонда и первое место в Приволжском федеральном округе.
000000
Обсудить 0
Максим РешетниковРоссияПермьПермский крайОбщество
Рекомендуем
Вывоз отходов с контейнерной площадки на мусоросортировочный комплекс
Ряд муниципалитетов Ленобласти получит льготы при корректном сборе ТКО
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Дрозденко: участие в выборах зависит от оценки его работы жителями
Ремонт дороги
Власти Петербурга и Ленобласти совместно отремонтируют дороги к дачам
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает перед участниками форума Территория смыслов в Московской области. 6 июля 2019
Кириенко: в интернете пока мало социальной рекламы волонтерства
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Оформление земли для "Сиверского" завершится к концу года
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Дрозденко: Ленобласть испытывает нехватку "синих воротничков"
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Александр Дрозденко: инвестора для площадки Ford в Ленобласти пока нет
Мусор в лесу
В Ленобласти ликвидировано 979 несанкционированных свалок
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Утвержден бюджет Ленобласти на три года
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Власти Ленобласти выделят 1 млрд рублей на ремонт больниц
Здание Совета Федерации РФ
В СФ рассмотрят все предложения по проекту против домашнего насилия
Председатель правительства России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев
Правительство учредило автономную НКО "Национальные приоритеты"
Ключи от квартир многоэтажного жилого дома, предназначенного для переселения участников программы реновации
Ленобласть на 100% выполнила план расселения аварийного жилья
Председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный
Глава комитета ГД рассказал о подготовке к визиту депутатов в Германию
Урсула фон дер Ляйен
Глава ЕК выступила за усиление потенциала ЕС в сфере безопасности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
Лента новостейМолния