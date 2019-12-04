Новый глава дипломатии ЕС намерен встретиться с Лавровым в Братиславе

"Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности примет участие в работе 26-го Совета министров ОБСЕ в Братиславе. Он проведет несколько двусторонних встреч, в том числе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - говорится в сообщении.