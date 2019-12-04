Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T14:59+0300
https://ria.ru/20191204/1561958365.html
Новый глава дипломатии ЕС намерен встретиться с Лавровым в Братиславе
https://cdn22.img.ria.ru/images/153066/07/1530660775_0:0:4472:2516_1036x0_80_0_0_1ebae6667a31ebe1948da51b3faa19a6.jpg
РИА Новости

Новый глава дипломатии ЕС намерен встретиться с Лавровым в Братиславе

14:59 04.12.2019
151
© AP Photo / Francisco SecoЖозеп Боррель
Жозеп Боррель
© AP Photo / Francisco Seco
Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Новый глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель планирует провести встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях министерской встречи ОБСЕ в Братиславе, сообщила в среду ЕК.
Это будет первый контакт Борреля в новом качестве с российским министром. Боррель с 1 декабря вступил в должность главы европейской дипломатии.
"Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности примет участие в работе 26-го Совета министров ОБСЕ в Братиславе. Он проведет несколько двусторонних встреч, в том числе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым", - говорится в сообщении.
Кроме того, запланированы встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, главой МИД Украины Вадимом Пристайко и генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
1 декабря, 09:13
Европейские эксперты прокомментировали новый состав Еврокомиссии
111002
Обсудить 0
Жозеп БоррельТомас ГремингерОБСЕМевлют ЧавушоглуСергей ЛавровЕврокомиссияТурцияРоссияБратиславаВ мире
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Брянской области в реке обнаружили тела трех школьников
Белый дом в Вашингтоне
Трамп иронически прокомментировал выход Харрис из президентской гонки
Социальная сеть Instagram
Instagram будет запрашивать возраст пользователя при создании аккаунта
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Помпео похвалил Зеленского за успехи в борьбе с коррупцией
Автомобиль украинской полиции в Киеве
На Украине вышел из СИЗО "крестный отец контрабанды" Альперин
Установка для производства ТВЭЛов
"Росатом" завершил поставки "начинки" топлива для первой в Индии АЭС
Врач скорой медицинской помощи
На Ямале девочка упала с девятого этажа из-за кота в ранце
Солнцево
В московском районе Солнцево объявили карантин
Здание Дальневосточного федерального университета
Власти Приморья вступились за уволенного главврача медцентра ДВФУ
Участник акции протеста против действий НАТО и Трампа началась в Лондоне. 3 декабря 2019
В Лондоне началась акция протеста против действий НАТО и Трампа
Сотрудники Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Путин подписал закон о праве силовиков сбивать дроны-нарушители
Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов на презентации сборника документов архивов МИД РФ Крым в развитии России в особняке МИД РФ на Спиридоновке в Москве. 23 апреля 2019
Крымская делегация посетит с официальным визитом Сербию
Руки в наручниках
Источник сообщил о задержании экс-главы минфина Ингушетии
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
В Киеве задержали подозреваемых в убийстве сына депутата
Совместная пресс-конференция Председателя Верховного Совета СССР Михаила Горбачева и президента США Джорджа Буша
Империя больше не зла. Как закончилась холодная война
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
Лента новостейМолния