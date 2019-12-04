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2019-12-04T14:59+0300
https://ria.ru/20191204/1561958267.html
Киев создал сайт для сбора данных о жителях республики, заявили в ЛНР
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РИА Новости

Киев создал сайт для сбора данных о жителях республики, заявили в ЛНР

14:59 04.12.2019
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© Depositphotos / pressmasterКомпьютер
Компьютер
© Depositphotos / pressmaster
Компьютер. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Украинские спецслужбы создали сайт для сбора данных о жителях самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили журналистам в среду в министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

"Министерство связи и массовых коммуникаций Луганской народной республики предупреждает, что спецслужбами Украины с целью дестабилизации обстановки в республике, сбора персональных данных и создания информационной базы данных жителей ЛНР в сети Интернет создан фейковый сайт: social-carta.ru", - сообщили в министерстве.

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В минкомсвязи уточнили, что на этом сайте предлагается заполнить анкету для получения "карты жителя ЛНР/ДНР".
"В действительности никаких решений о выдаче подобных карт не принималось, вся размещенная на данном сайте информация является обманом", - добавили в министерстве.
В ведомстве призвали жителей республики не вводить личные данные на этом сайте, так как он не имеет никакого отношения к органам государственной власти ЛНР.
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