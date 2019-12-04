Киев создал сайт для сбора данных о жителях республики, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 дек - РИА Новости. Украинские спецслужбы создали сайт для сбора данных о жителях самопровозглашенной Украинские спецслужбы создали сайт для сбора данных о жителях самопровозглашенной Луганской народной республики , заявили журналистам в среду в министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

"Министерство связи и массовых коммуникаций Луганской народной республики предупреждает, что спецслужбами Украины с целью дестабилизации обстановки в республике, сбора персональных данных и создания информационной базы данных жителей ЛНР в сети Интернет создан фейковый сайт: social-carta.ru", - сообщили в министерстве.

В минкомсвязи уточнили, что на этом сайте предлагается заполнить анкету для получения "карты жителя ЛНР/ДНР".

"В действительности никаких решений о выдаче подобных карт не принималось, вся размещенная на данном сайте информация является обманом", - добавили в министерстве.