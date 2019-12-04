На Камчатке в десятый раз провели конкурс в рыбной отрасли

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек — РИА Новости . Юбилейный десятый по счету конкурс профессионального мастерства в рыбной отрасли завершился на Камчатке, победителям в номинациях вручены сертификаты по 25 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.

"Конкурс в этом году проводился на Камчатке в десятый раз. Для отрасли очень важно и значимо, чтобы интерес к ней не угасал, специалисты продолжали развитие своих компетенций. Спасибо каждому за вклад в развитие рыбной промышленности Камчатского края", – сказал на церемонии награждения министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.