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Камчатский край
Камчатский край
2019-12-04T14:39+0300
https://ria.ru/20191204/1561956880.html
На Камчатке в десятый раз провели конкурс в рыбной отрасли
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РИА Новости

На Камчатке в десятый раз провели конкурс в рыбной отрасли

14:39 04.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Камчатского краяНа Камчатке в десятый раз провели конкурс в рыбной отрасли
На Камчатке в десятый раз провели конкурс в рыбной отрасли
© Фото : пресс-служба правительства Камчатского края
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 дек — РИА Новости. Юбилейный десятый по счету конкурс профессионального мастерства в рыбной отрасли завершился на Камчатке, победителям в номинациях вручены сертификаты по 25 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.
По его словам, на конкурс "Лучший по профессии" поступило 42 заявки в десяти номинациях. Победителей определяли среди судоводителей, технологов, ихтиологов, электромехаников, мастеров добычи, обработчиков, судомехаников, рефмехаников, радиоэлектроников, механиков технологического оборудования.
"Конкурс в этом году проводился на Камчатке в десятый раз. Для отрасли очень важно и значимо, чтобы интерес к ней не угасал, специалисты продолжали развитие своих компетенций. Спасибо каждому за вклад в развитие рыбной промышленности Камчатского края", – сказал на церемонии награждения министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.
Грамоты и денежные сертификаты он вручил представителям Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина, "КамчатНИРО", ООО "Рыбхолкам", Тымлатского рыбокомбината, рыбоперерабатывающего завода "Максимовский", ПАО "Океанрыбфлот", Северо-Восточного филиала ФГБУ "Главрыбвод".
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