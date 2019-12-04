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Союзное государство
2019-12-04T14:38+0300
https://ria.ru/20191204/1561956805.html
Лукашенко оценил новый состав белорусского парламента
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РИА Новости

Лукашенко оценил новый состав белорусского парламента

14:38 04.12.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране избран неплохой по своему составу парламент, не хуже, чем в предыдущие годы.
Как передает Sputnik Беларусь, такое заявление прозвучало на совещании с чиновниками и депутатами Минской области. Лукашенко, в частности, обратил внимание, что белорусские граждане в подавляющем большинстве поддержали на выборах предложенные властью кандидатуры.
"И мы избрали, я чувствую, неплохой по составу парламент. Не хуже, чем в былые годы. Может быть, лучше", - сказал Лукашенко.
Президент обратил внимание, что парламентарии должны слышать людей и отвечать на их просьбы, поскольку "власть от народа". "Поэтому я вас очень прошу: помните, что сегодня мы с большими портфелями, а завтра мы будем обычными людьми. Чтобы не было мучительно больно за эти годы перед народом. И чтобы в нас потом палками не бросали за нынешнее отношение к тем людям, которые нас поставили на эти должности. Всех нас - от президента до сидящих здесь государственных служащих", - заметил Лукашенко.
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Он также признался, что частенько "подкритиковывает" Запад за оценку выборов в стране. "Но должен сказать, прогресс и среди них по оценке наших выборов поразительный", - добавил Лукашенко.
Выборы в нижнюю палату парламента (Палату представителей) прошли в республике 17 ноября. Были избраны 110 депутатов в 110 округах, представители оппозиции в новый созыв парламента не прошли. Наблюдатели от ОБСЕ по итогам выборов заявили, что они не соответствовали демократическим стандартам, а также отметили нарушение основополагающих свобод, гарантированных конституцией страны.
Среди известных в Белоруссии личностей, прошедших в парламент, - обладательница титула "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич, руководитель общественного объединения "Белая Русь", поддерживающего политику действующей власти, Геннадий Давыдько, посол Белоруссии в Турции и бывший пресс-секретарь МИД Андрей Савиных, председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, телеведущий Тенгиз Думбадзе.
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