Лукашенко оценил новый состав белорусского парламента

Президент обратил внимание, что парламентарии должны слышать людей и отвечать на их просьбы, поскольку "власть от народа". "Поэтому я вас очень прошу: помните, что сегодня мы с большими портфелями, а завтра мы будем обычными людьми. Чтобы не было мучительно больно за эти годы перед народом. И чтобы в нас потом палками не бросали за нынешнее отношение к тем людям, которые нас поставили на эти должности. Всех нас - от президента до сидящих здесь государственных служащих", - заметил Лукашенко.