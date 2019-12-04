Михаил Пиотровский: китайские посетители помогли Эрмитажу жить

Назвав этот вопрос "плохим по сути", он сказал, что таких ограничений не было и не будет, подчеркнув, что в условиях, "когда туристический поток со всего мира схлынул и почти исчез, китайские посетители помогли Эрмитажу жить, потому что они платят полную стоимость билета".