Михаил Пиотровский: китайские посетители помогли Эрмитажу жить

МОСКВА, 4 дек - Проект "Россия-Китай: главное". В ходе ежегодного Интернет-общения с широкой аудиторией директор Эрмитажа ответил на вопрос о том, не планируется ли ввести ограничения на посещение музея туристами из Китая.
Назвав этот вопрос "плохим по сути", он сказал, что таких ограничений не было и не будет, подчеркнув, что в условиях, "когда туристический поток со всего мира схлынул и почти исчез, китайские посетители помогли Эрмитажу жить, потому что они платят полную стоимость билета".
"Китайские посетители ничуть не хуже других, – подчеркнул Пиотровский. – Более того, китайские посетители – те, кто ввели наушники и радио: их гиды не кричат, и они сами не кричат, они тихо слушают наушники. У них есть особенности культуры, когда китайский турист не пропускает другого. Это иногда бывает неудобно. Гости из Кореи немножко другие. Американские посетители, когда они приходят, громко разговаривают. Сейчас они начинают возвращаться, и мы по крикам в зале понимаем, что появились американцы. Итальянцы довольно бурно реагируют. Так что у всех есть свои особенности, и китайцы ничуть не хуже. Да, их много – лишь потому, что их вообще много. Надо помогать их организовывать. Чтобы они были лучше знакомы с Эрмитажем и знали, куда приезжают, мы создаем сейчас центр Эрмитаж-Китай".