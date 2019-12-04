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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-04T14:22+0300
https://ria.ru/20191204/1561955674.html
Михаил Пиотровский: китайские посетители помогли Эрмитажу жить
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РИА Новости

Михаил Пиотровский: китайские посетители помогли Эрмитажу жить

14:22 04.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский на первом заседании Общественного совета при комитете Госдумы по культуре. 28 января 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 дек - Проект "Россия-Китай: главное". В ходе ежегодного Интернет-общения с широкой аудиторией директор Эрмитажа ответил на вопрос о том, не планируется ли ввести ограничения на посещение музея туристами из Китая.
Назвав этот вопрос "плохим по сути", он сказал, что таких ограничений не было и не будет, подчеркнув, что в условиях, "когда туристический поток со всего мира схлынул и почти исчез, китайские посетители помогли Эрмитажу жить, потому что они платят полную стоимость билета".
"Китайские посетители ничуть не хуже других, – подчеркнул Пиотровский. – Более того, китайские посетители – те, кто ввели наушники и радио: их гиды не кричат, и они сами не кричат, они тихо слушают наушники. У них есть особенности культуры, когда китайский турист не пропускает другого. Это иногда бывает неудобно. Гости из Кореи немножко другие. Американские посетители, когда они приходят, громко разговаривают. Сейчас они начинают возвращаться, и мы по крикам в зале понимаем, что появились американцы. Итальянцы довольно бурно реагируют. Так что у всех есть свои особенности, и китайцы ничуть не хуже. Да, их много – лишь потому, что их вообще много. Надо помогать их организовывать. Чтобы они были лучше знакомы с Эрмитажем и знали, куда приезжают, мы создаем сейчас центр Эрмитаж-Китай".
Книги на полках во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино в Москве
3 декабря, 13:47Россия-Китай: Главное
В библиотеке иностранной литературы РФ будет создан центр китаеведения
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Россия-Китай: ГлавноеМихаил ПиотровскийКитайРоссия
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