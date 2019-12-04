Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T15:17+0300
https://ria.ru/20191204/1561955404.html
Group-IB рассказала о случаях перехвата переписки в Telegram
https://cdn23.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:286:3132:2048_1036x0_80_0_0_6faef70705118f7084beaf74b572da6e.jpg
РИА Новости

Group-IB рассказала о случаях перехвата переписки в Telegram

14:19 04.12.2019 (обновлено: 15:17 04.12.2019)
2833
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Несколько бизнесменов пострадали от несанкционированного доступа к их переписке в мессенджере Telegram. Об этом сообщается в релизе компании Group-IB, занимающейся информационной безопасностью.
Со взломом столкнулись предприниматели, у которых были устройства как на iOS, так и на Android. Как отмечают в Group-IB, у всех них единственным фактором авторизации были СМС.
Иконки социальных сетей на экране смартфона
21 ноября, 10:45
Эксперт призвал пользователей мессенджеров готовиться к возможным утечкам
Атака начиналась с того, что пользователю приходило сообщение от сервисного канала Telegram с кодом подтверждения, хотя он его не запрашивал. После этого он получал СМС с кодом активации. А через некоторое время приходило оповещение о входе в его аккаунт с другого устройства.
Как пояснили эксперты, дело в том, что при активации мессенджера на новом устройстве Telegram отправляет код авторизации на все устройства пользователя, а потом, по запросу, — СМС-сообщение на телефон. Таким образом, злоумышленники инициировали запрос на отправку СМС, после чего перехватывали сообщение с кодом активации и получали доступ к чатам.
Как предполагается, они заходили в чужие аккаунты с одноразовых SIM-карт.
"Изучение инцидентов продолжается, и на данный момент точно не установлено, какая именно схема использовалась для обхода фактора СМС. В разное время исследователи приводили примеры перехвата СМС с помощью атак на протоколы SS7 или Diameter, используемые в мобильных сетях", — добавили в Group-IB.
Иконки мессенджеров на экране смартфона
20 ноября, 22:01
Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp
Эксперты рекомендуют устанавливать в Telegram и других мессенджерах пароль как дополнительный способ авторизации, однако не пользоваться для его восстановления электронной почтой, поскольку это также делается с помощью СМС.
28114325
Обсудить 1
TelegramGroup-IBРоссияТехнологииОбщество
Рекомендуем
Девушка на фоне рекламы смартфона
Эксперт прокомментировал письмо ФБР о приложении FaceApp
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО
Президент США Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне
Трамп заявил, что зона безопасности на севере Сирии работает хорошо
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: дискуссий о возвращении графы "национальность" не ведется
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
Американский эксперт считает, что шансов на возрождение ДРСМД нет
Здание штаб-квартиры НАТО
Джонсон и Трамп заявили о важности единства НАТО перед лицом угроз
Овсяные хлопья
"Русский продукт" под Калугой запустил производство овсяных хлопьев
Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев в Басманном суде Москвы. 21 мая 2019
Суд арестовал около десяти миллионов рублей бывшего полпреда Ишаева
Запуск ракет в КНДР
КНДР построила десятки новых площадок для пусков ракет, сообщили СМИ
Сотрудники МЧС России тушат пожар в ангаре на территории промышленной зоны в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Загоревшийся в Петербурге ангар обрушился
Ледокол
Путин отметил важность ледокольного флота для Северного морского пути
Зенитный ракетный комплекс С-400
НАТО продолжит искать решение из-за покупки Турцией С-400
Зрители в кинотеатре
В Мексике началась третья ежегодная неделя российского кино
Президент Бразилии Жаир Болсонару
В Бразилии задержали обвиняемого в подготовке нападения на президента
Эксперты криминалисты на месте инцидента на Лондонском мосту, в результате которого два человека были убиты, в Лондоне, Великобритания. 30 ноября 2019
В Кремле ответили на сообщения об использовании "ТамТама" террористами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
Лента новостейМолния