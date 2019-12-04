В Омске локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Омске удалось локализовать на площади 150 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось о возгорании емкости с бутиленом на площади 150 квадратных метров на Омском НПЗ на проспекте Губкина. Завод принадлежит АО "Газпромнефть-ОНПЗ". Пожару был присвоен третий номер сложности.

"По состоянию на 14.00 мск пожар локализован на площади 150 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.