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В Омске локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
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РИА Новости

В Омске локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

14:16 04.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПожарная техника
Пожарная техника
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пожарная техника. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Омске удалось локализовать на площади 150 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось о возгорании емкости с бутиленом на площади 150 квадратных метров на Омском НПЗ на проспекте Губкина. Завод принадлежит АО "Газпромнефть-ОНПЗ". Пожару был присвоен третий номер сложности.
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"По состоянию на 14.00 мск пожар локализован на площади 150 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет.
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ОмскРоссияПроисшествия
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