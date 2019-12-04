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2019-12-04T14:14+0300
https://ria.ru/20191204/1561955013.html
В Ростовской области из аварийного жилья переселят 8 тысяч граждан
https://cdn24.img.ria.ru/images/156195/43/1561954396_0:46:3006:1736_1036x0_80_0_0_46ebfdc84006e382e2631f4be2ca32b4.jpg
РИА Новости

В Ростовской области из аварийного жилья переселят 8 тысяч граждан

14:14 04.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновСнос ветхого жилого дома
Снос ветхого жилого дома
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. До конца 2024 года в Ростовской области из аварийного жилья переселят 8,8 тысячи граждан. В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в области реализуются мероприятия по расселению людей из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
"За 2019–2020 годы из аварийного жилищного фонда площадью порядка 29 тысяч квадратных метров переселят более 760 семей", – приводится на сайте местных властей цитата министра строительства, архитектуры и территориального развития Сергея Куца.
В общей сложности за указанный период будут расселены жители квартир площадью 159,6 тысячи квадратных метров. На эти цели предусмотрено более 9 миллиардов рублей.
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