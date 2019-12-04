В Ростовской области из аварийного жилья переселят 8 тысяч граждан

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. До конца 2024 года в Ростовской области из аварийного жилья переселят 8,8 тысячи граждан. В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в области реализуются мероприятия по расселению людей из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

"За 2019–2020 годы из аварийного жилищного фонда площадью порядка 29 тысяч квадратных метров переселят более 760 семей", – приводится на сайте местных властей цитата министра строительства, архитектуры и территориального развития Сергея Куца.