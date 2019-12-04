Из Новосибирского зоопарка в Китай перевезли 11 животных

"Перевозка животных осуществлялась в сопровождении соответствующих ветеринарных сертификатов с разрешения Россельхознадзора и с соблюдением ветеринарно-санитарных требований страны-импортера", – сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Новосибирской области.