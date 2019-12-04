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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-04T14:06+0300
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Из Новосибирского зоопарка в Китай перевезли 11 животных
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РИА Новости

Из Новосибирского зоопарка в Китай перевезли 11 животных

14:06 04.12.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкДетеныш игрунковой обезьянки в "тропическом доме" Калининградского зоопарка
Детеныш игрунковой обезьянки в тропическом доме Калининградского зоопарка
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 4 дек - Проект "Россия-Китай: главное". Из Новосибирского зоопарка в Китай перевезли 11 зоопарковых животных. Через московский аэропорт "Шереметьево" отправили игрунок обыкновенных (маленькая обезьяна) –две самки и девять самцов.
"Перевозка животных осуществлялась в сопровождении соответствующих ветеринарных сертификатов с разрешения Россельхознадзора и с соблюдением ветеринарно-санитарных требований страны-импортера", – сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Новосибирской области.
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Россия-Китай: ГлавноеРоссельхознадзорКитайНовосибирская область
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