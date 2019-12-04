Из Новосибирского зоопарка в Китай перевезли 11 животных

МОСКВА, 4 дек - Проект "Россия-Китай: главное". Из Новосибирского зоопарка в Китай перевезли 11 зоопарковых животных. Через московский аэропорт "Шереметьево" отправили игрунок обыкновенных (маленькая обезьяна) –две самки и девять самцов.
"Перевозка животных осуществлялась в сопровождении соответствующих ветеринарных сертификатов с разрешения Россельхознадзора и с соблюдением ветеринарно-санитарных требований страны-импортера", – сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Новосибирской области.