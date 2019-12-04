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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-04T14:03+0300
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В Харбине открылся карнавал зимних видов спорта студентов РФ и КНР
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РИА Новости

В Харбине открылся карнавал зимних видов спорта студентов РФ и КНР

14:03 04.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГород Харбин
Город Харбин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 дек - Проект "Россия-Китай: главное". В Харбинском институте физкультуры и спорта во вторник состоялось торжественное открытие 4-го китайско-российского карнавала зимних видов спорта студентов.
Мероприятие, являющееся важным практическим результатом заседания Китайско-российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, было совместно организовано Китайской студенческой спортивной ассоциацией и Российским студенческим спортивным союзом под руководством департамента международного сотрудничества и обменов министерства образования КНР.
Нынешний фестиваль открытым объявил замглавы департамента международного сотрудничества и обменов министерства образования КНР Ли Хай. В своём выступлении он отметил, что проведение китайско-российского карнавала зимних видов спорта студентов в Харбине способствовало созданию открытой площадки спортивных и прочих обменов между молодежью двух стран. Оно не только способствует межвузовскому взаимодействию Китая и России по зимним видам спорта, но и помогает обогащению содержания гуманитарного сотрудничества двух стран, вливая в развитие двухсторонних связей молодую энергию.
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Глава российской студенческой делегации, президент Студенческой лиги по кёрлингу Анастасия Бойко выразила благодарность за приглашение, поступившее от Китайской студенческой спортивной ассоциации. Она поздравила участников обеих команд с началом соревнований и пожелала всем спортивных успехов.
Фестиваль продлится шесть дней. В рамках фестиваля в Харбине также пройдут соревнования среди мужских и смешанных пар по кёрлингу между командами России и Китая. Китайскую команду по кёрлингу будут представлять студенты Харбинского института физкультуры и спорта.
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Россия-Китай: ГлавноеХарбинКитайРоссия
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