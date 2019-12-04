В Харбине открылся карнавал зимних видов спорта студентов РФ и КНР

МОСКВА, 4 дек - " Проект "Россия-Китай: главное . В Харбинском институте физкультуры и спорта во вторник состоялось торжественное открытие 4-го китайско-российского карнавала зимних видов спорта студентов.

Мероприятие, являющееся важным практическим результатом заседания Китайско-российской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, было совместно организовано Китайской студенческой спортивной ассоциацией и Российским студенческим спортивным союзом под руководством департамента международного сотрудничества и обменов министерства образования КНР.

Нынешний фестиваль открытым объявил замглавы департамента международного сотрудничества и обменов министерства образования КНР Ли Хай. В своём выступлении он отметил, что проведение китайско-российского карнавала зимних видов спорта студентов в Харбине способствовало созданию открытой площадки спортивных и прочих обменов между молодежью двух стран. Оно не только способствует межвузовскому взаимодействию Китая и России по зимним видам спорта, но и помогает обогащению содержания гуманитарного сотрудничества двух стран, вливая в развитие двухсторонних связей молодую энергию.

Глава российской студенческой делегации, президент Студенческой лиги по кёрлингу Анастасия Бойко выразила благодарность за приглашение, поступившее от Китайской студенческой спортивной ассоциации. Она поздравила участников обеих команд с началом соревнований и пожелала всем спортивных успехов.