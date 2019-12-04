Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы на арест журналиста "Росбалта"

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мосгорсуд перенес на 6 декабря рассмотрение жалобы на заочный арест журналиста "Росбалта" Александра Шварева, обвиняемого в вымогательстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Адвокат Игорь Бушманов заявил ходатайство о переносе заседания в связи с тем, что сегодня он не сможет присутствовать.
"Суд постановил отложить судебное заседание на 6 декабря в 9.30 утра",- огласила решение судья.
В ноябре Тверской суд заочно арестовал Шварева на два месяца. Бушманов сообщал РИА Новости, что следствие объявило журналиста в международный розыск, хотя, по заявлению защиты, он и не скрывает, что находится в Латвии.
В свою очередь главред "Росбалта" Николай Ульянов рассказал РИА Новости, что агентство пытается помочь своему сотруднику в сложившейся ситуации. Сам Шварев в беседе с РИА Новости отметил, что обвиняется в вымогательстве и создании организованной преступной группы. По его словам, данное обвинение объединено с первым уголовным делом о клевете. Вину журналист не признает и считает, что доказательства были сфальсифицированы, чтобы санкционировать уголовное дело и воспрепятствовать его профессиональной деятельности.
В суде агентству подтвердили, что журналисту вменяется вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Весной у Шварева прошел обыск. Адвокат информационного агентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении о проведении обыска фигурирует фамилия бизнесмена Алишера Усманова, изымались документация и системные блоки. В ходе заседания выяснилось, что Усманов и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев были признаны потерпевшими по делу Шварева.
Бушманов ранее сообщал, что журналист, который работает обозревателем в "Росбалте" с февраля 2008 года, подал заявление о преступлении на имя руководителя ГСУСК по Москве, где указывается о незаконном возбуждении уголовного дела о клевете на Усманова и противоправных действиях полицейских при проведении обысков у него дома и в редакции агентства. Адвокат уточнял, что в самом заявлении о возбуждении уголовного дела указано порядка 50 СМИ, дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, а не в отношении именно Шварева.
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