Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы на арест журналиста "Росбалта"

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Мосгорсуд перенес на 6 декабря рассмотрение жалобы на заочный арест журналиста "Росбалта" Александра Шварева, обвиняемого в вымогательстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Адвокат Игорь Бушманов заявил ходатайство о переносе заседания в связи с тем, что сегодня он не сможет присутствовать.

"Суд постановил отложить судебное заседание на 6 декабря в 9.30 утра",- огласила решение судья.

В ноябре Тверской суд заочно арестовал Шварева на два месяца. Бушманов сообщал РИА Новости, что следствие объявило журналиста в международный розыск, хотя, по заявлению защиты, он и не скрывает, что находится в Латвии.

В свою очередь главред "Росбалта" Николай Ульянов рассказал РИА Новости, что агентство пытается помочь своему сотруднику в сложившейся ситуации. Сам Шварев в беседе с РИА Новости отметил, что обвиняется в вымогательстве и создании организованной преступной группы. По его словам, данное обвинение объединено с первым уголовным делом о клевете. Вину журналист не признает и считает, что доказательства были сфальсифицированы, чтобы санкционировать уголовное дело и воспрепятствовать его профессиональной деятельности.

В суде агентству подтвердили, что журналисту вменяется вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Весной у Шварева прошел обыск. Адвокат информационного агентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении о проведении обыска фигурирует фамилия бизнесмена Алишера Усманова , изымались документация и системные блоки. В ходе заседания выяснилось, что Усманов и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев были признаны потерпевшими по делу Шварева.