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РИА Новости и "ТОК" презентовали свои проекты на форуме добровольцев
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РИА Новости

РИА Новости и "ТОК" презентовали свои проекты на форуме добровольцев

13:47 04.12.2019 (обновлено: 19:16 04.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко тестирует VR-очки РИА.Lab на форуме "Добровольцы России" в Сочи
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко тестирует VR-очки РИА.Lab на форуме Добровольцы России в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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СОЧИ, 4 дек – РИА Новости. РИА Новости представило свой новый VR-проект "Музей исчезнувших картин" на Международном форуме добровольцев в Сочи. Презентация проходит на стенде "Волонтеры культуры" на основе решения виртуальной реальности Samsung Gear VR и смартфона Samsung Galaxy S9. Кроме того, на стенде демонстрируются документальные социальные фильмы входящего в медиагруппу "Россия сегодня" интернет-СМИ "ТОК".
"Здорово посмотреть на те картины, которые украдены, сожжены и стали недоступны для обозрения в реальной действительности. Хороший проект", – поделился впечатлениями от уведенного первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Идея понятная, очень симпатичная. Весьма познавательно даже для тех, кто этим в жизни практически не занимается. Это очень востребовано", – сказала вице-премьер Татьяна Голикова.
"Нам нужно объединить усилия, чтобы эта уникальная история обязательно появилась на портале Министерства культуры Культура.рф. Этот проект нужно развивать, масштабировать, о нем должны узнать абсолютно все люди нашей страны", – отметила, в свою очередь, замминистра культуры Ольга Ярилова.
В "Музее исчезнувших картин" собраны виртуальные реконструкции семнадцати образцов русского искусства. Это не просто VR-репродукции, а полноценные мультимедийные истории, рассказывающие о судьбе шедевров. Интерактивные элементы раскрывают замысел художника, "озвучивают" сюжет произведения и "восстанавливают" его. "Музей исчезнувших картин" доступен в приложении РИА.Lab. Для просмотра пользователю потребуются очки виртуальной реальности любого формата, включая картонные. Без них ознакомиться с проектом можно в режиме 360.
Крупнейшее событие в России в сфере добровольчества и гражданской активности проходит в Главном медиацентре Сочи с 3 по 5 декабря. В форуме участвуют более 6 500 участников из 120 стран мира – лидеры российского добровольчества и некоммерческого сектора, руководители и представители органов государственной власти.
На стенде "Волонтеры культуры" представители одноименного общественного движения делятся опытом работы с волонтерами в сфере культуры, проводят мастер-классы и активности. Программа "Волонтеры культуры" также включена в Национальный проект "Культура".
Тестирование VR-очки на стенде МИА Россия сегодня в рамках Russian Tech Week 2019 в инновационном центре Сколково
1 ноября, 13:49
РИА Новости представило VR-проекты на Tech Week 2019
"ТОК" — это интернет-СМИ, которое создает видео в мобильном формате. "ТОК" делает истории о людях, способных на большие поступки, пытается с помощью огласки помочь тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, и привлекает внимание к вопиющей несправедливости. С момента запуска проекта в сентябре 2017 года "ТОК" стал одним из лидирующих российских мультиплатформенных видеоизданий, а общее количество просмотров видео "ТОК" превысило миллиард.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы "Зубовский, 4".
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Сергей КириенкоСочиНовости агентства
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