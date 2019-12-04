РИА Новости и "ТОК" презентовали свои проекты на форуме добровольцев

СОЧИ, 4 дек – РИА Новости. РИА Новости представило свой новый VR-проект "Музей исчезнувших картин" на Международном форуме добровольцев в Сочи. Презентация проходит на стенде "Волонтеры культуры" на основе решения виртуальной реальности Samsung Gear VR и смартфона Samsung Galaxy S9. Кроме того, на стенде демонстрируются документальные социальные фильмы входящего в медиагруппу " РИА Новости представило свой новый VR-проект "Музей исчезнувших картин" на Международном форуме добровольцев в Сочи. Презентация проходит на стенде "Волонтеры культуры" на основе решения виртуальной реальности Samsung Gear VR и смартфона Samsung Galaxy S9. Кроме того, на стенде демонстрируются документальные социальные фильмы входящего в медиагруппу " Россия сегодня " интернет-СМИ "ТОК".

"Здорово посмотреть на те картины, которые украдены, сожжены и стали недоступны для обозрения в реальной действительности. Хороший проект", – поделился впечатлениями от уведенного первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Идея понятная, очень симпатичная. Весьма познавательно даже для тех, кто этим в жизни практически не занимается. Это очень востребовано", – сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

"Нам нужно объединить усилия, чтобы эта уникальная история обязательно появилась на портале Министерства культуры Культура.рф. Этот проект нужно развивать, масштабировать, о нем должны узнать абсолютно все люди нашей страны", – отметила, в свою очередь, замминистра культуры Ольга Ярилова.

В "Музее исчезнувших картин" собраны виртуальные реконструкции семнадцати образцов русского искусства. Это не просто VR-репродукции, а полноценные мультимедийные истории, рассказывающие о судьбе шедевров. Интерактивные элементы раскрывают замысел художника, "озвучивают" сюжет произведения и "восстанавливают" его. "Музей исчезнувших картин" доступен в приложении РИА.Lab. Для просмотра пользователю потребуются очки виртуальной реальности любого формата, включая картонные. Без них ознакомиться с проектом можно в режиме 360.

Крупнейшее событие в России в сфере добровольчества и гражданской активности проходит в Главном медиацентре Сочи с 3 по 5 декабря. В форуме участвуют более 6 500 участников из 120 стран мира – лидеры российского добровольчества и некоммерческого сектора, руководители и представители органов государственной власти.

На стенде "Волонтеры культуры" представители одноименного общественного движения делятся опытом работы с волонтерами в сфере культуры, проводят мастер-классы и активности. Программа "Волонтеры культуры" также включена в Национальный проект "Культура".