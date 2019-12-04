Глава ВОИС заявил, что Россия развивается семимильными шагами

ГОРКИ, 4 дек - РИА Новости. Глава Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсис Гарри на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил, что Россия "развивается семимильными шагами", в первую очередь это касается сферы технологий, где потенциал страны "кратно увеличился".
"Хочу отметить, что Россия развивается семимильными шагами, особенно в технологической области, в области развития передовых технологий, и Сколково - самый наглядный тому пример. Мы видим кратное увеличение потенциала России в части новых технологий, мы видим новые инициативы в части защиты интеллектуальной собственности, что, разумеется, идет на пользу самым разным отраслям промышленности", - сказал Гарри.
Он также поблагодарил РФ за помощь, которую она оказывает ВОИС.