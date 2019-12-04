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Глава ВОИС заявил, что Россия развивается семимильными шагами
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РИА Новости

Глава ВОИС заявил, что Россия развивается семимильными шагами

13:42 04.12.2019 (обновлено: 14:01 04.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсис Гарри во время встречи
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсис Гарри во время встречи
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ГОРКИ, 4 дек - РИА Новости. Глава Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсис Гарри на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым заявил, что Россия "развивается семимильными шагами", в первую очередь это касается сферы технологий, где потенциал страны "кратно увеличился".
"Хочу отметить, что Россия развивается семимильными шагами, особенно в технологической области, в области развития передовых технологий, и Сколково - самый наглядный тому пример. Мы видим кратное увеличение потенциала России в части новых технологий, мы видим новые инициативы в части защиты интеллектуальной собственности, что, разумеется, идет на пользу самым разным отраслям промышленности", - сказал Гарри.
Он также поблагодарил РФ за помощь, которую она оказывает ВОИС.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
12 ноября, 11:54
Медведев призвал защищать интеллектуальные достижения России в мире
2442004
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Дмитрий МедведевВсемирная организация интеллектуальной собственностиСколковоРоссияВ мире
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