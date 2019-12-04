Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области
Омская область
2019-12-04T15:18+0300
https://ria.ru/20191204/1561951923.html
В Омске около 9,5 тысячи человек посетили "Эрмитаж-Сибирь"
https://cdn22.img.ria.ru/images/148272/18/1482721803_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_b363780e39c67460f834ca75bfb3bb31.jpg
РИА Новости

В Омске около 9,5 тысячи человек посетили "Эрмитаж-Сибирь"

13:32 04.12.2019 (обновлено: 15:18 04.12.2019)
21
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Омск. Архивное фото
ОМСК, 4 дек – РИА Новости. Около 9,5 тысячи человек посетили открывшийся в Омске всего месяц назад культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Сибирь" – представительство Государственного Эрмитажа, сообщает в среду минкультуры Омской области.
"За неполный месяц центр "Эрмитаж-Сибирь" посетили 9,5 тысячи человек. Это очень хороший показатель для музея, и мы видим, что активность омичей держится в течение месяца. Надеемся, что интерес к музею будет сохраняться и дальше. Со своей стороны, мы уже ведем переговоры с Государственным Эрмитажем по поводу следующей выставки", - приводятся в сообщении слова директора музея имени М.А. Врубеля, в структуру которого входит новый центр, Фариды Буреевой.
Генеральный директор ФГБУК Государственный Эрмитаж Михаил Пиотровский
2 декабря, 12:18Культура
Пиотровский рассказал, что "Эрмитаж-Урал" откроют в середине 2020 года
Она отметила, что Эрмитажу также озвучили предложения по работе центра на ближайшие пять лет. Предполагается чередовать культурно-исторические и художественные проекты. Кроме того, в активной стадии формирования выставочный план по омским выставкам. Сейчас на выставке представлена экспозиция из собрания Государственного Эрмитажа "Сжимая рукоять меча... Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока".
По словам директора, "Эрмитаж-Сибирь" пользуется популярностью у всех категорий населения. Семейные посетители предпочитают приходить на выставки в выходные, в будни музей активно посещают школьники и студенты. В декабре-январе музей запустит программу творческих занятий для всех возрастов. Посетителей ждут лекции, экскурсии, встречи с интересными людьми.
Губернатор Омской области Александр Бурков на церемонии открытия культурно-образовательного центра Эрмитаж-Сибирь в Омске
6 ноября, 16:49Омская область
Бурков: центр "Эрмитаж-Сибирь" укрепил культурные связи Омска и Петербурга
Центр "Эрмитаж-Сибирь" открылся в Омске 6 ноября 2019 года с участием главы Минкультуры РФ Владимира Мединского, полпреда президента РФ в Сибири Сергея Меняйло, губернатора Омской области Александра Буркова и гендиректора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. На следующий день "Эрмитаж-Сибирь" посетил президент России Владимир Путин. Омское представительство Государственного Эрмитажа стало третьим в стране после Казани и Выборга.
Реконструкция бывшего здания страхового общества "Саламандра" под современный высокотехнологичный музей шла несколько лет под личным контролем губернатора Буркова. Общая сумма вложенных средств составила 700 миллионов рублей, из которых 70% были направлены из федерального бюджета, 30% - из областного. В последние полтора года из региональной казны по решению главы региона на завершение строительства было выделено 200 миллионов рублей.
100000
Обсудить 0
Омская областьГосударственный ЭрмитажСергей МеняйлоВладимир МединскийАлександр БурковОмскОбщество
Рекомендуем
Открытие школьного акселератора Сбер Z
Школьники будут создавать стартапы при помощи Сбербанка
Московская Канатная Дорога
Поездки на Московской канатной дороге будут бесплатными 10 декабря
Российская писательница Дарья Донцова
Донцова призналась, что ей жалко своих читателей
Здание посольства России в США
Дипломаты заявили о нежелании США восстановить работу консульств в РФ
LIVE: В Москве сносят кинотеатр Соловей
Снос кинотеатра "Соловей" в Москве. Прямая трансляция
Келли Крафт.
Постпред США при ООН пообещала членам Совбеза по бутылке бурбона
Акция в поддержку переписи населения в Крыму
Волонтеры впервые будут участвовать в переписи населения
Номера отеля Lujo Bodrum
Эрдоган отклонил закон о налоге на проживание в турецких отелях
Летающий радар А-50
Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Действия США против Китая вредят мировой торговле, заявил Патрушев
Круглый стол о защите прав россиян за рубежом
Иван Голунов в Басманном суде Москвы
В Кремле не комментируют решение суда по делу Голунова
Президент России Владимир Путин
Путин отметил развитие системы предупреждения о ракетном нападении
Подкаст Это надолго: всем ли подходят партнёрские роды?
Подкаст "Это надолго": всем ли подходят партнёрские роды?
Здание министерства иностранных дел в Киеве
В МИД Украины оценили слова Володина о распаде страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
Лента новостейМолния