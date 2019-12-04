В Омске около 9,5 тысячи человек посетили "Эрмитаж-Сибирь"

ОМСК, 4 дек – РИА Новости. Около 9,5 тысячи человек посетили открывшийся в Около 9,5 тысячи человек посетили открывшийся в Омске всего месяц назад культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Сибирь" – представительство Государственного Эрмитажа , сообщает в среду минкультуры Омской области.

"За неполный месяц центр "Эрмитаж-Сибирь" посетили 9,5 тысячи человек. Это очень хороший показатель для музея, и мы видим, что активность омичей держится в течение месяца. Надеемся, что интерес к музею будет сохраняться и дальше. Со своей стороны, мы уже ведем переговоры с Государственным Эрмитажем по поводу следующей выставки", - приводятся в сообщении слова директора музея имени М.А. Врубеля, в структуру которого входит новый центр, Фариды Буреевой.

Она отметила, что Эрмитажу также озвучили предложения по работе центра на ближайшие пять лет. Предполагается чередовать культурно-исторические и художественные проекты. Кроме того, в активной стадии формирования выставочный план по омским выставкам. Сейчас на выставке представлена экспозиция из собрания Государственного Эрмитажа "Сжимая рукоять меча... Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока".

По словам директора, "Эрмитаж-Сибирь" пользуется популярностью у всех категорий населения. Семейные посетители предпочитают приходить на выставки в выходные, в будни музей активно посещают школьники и студенты. В декабре-январе музей запустит программу творческих занятий для всех возрастов. Посетителей ждут лекции, экскурсии, встречи с интересными людьми.

Центр "Эрмитаж-Сибирь" открылся в Омске 6 ноября 2019 года с участием главы Минкультуры РФ Владимира Мединского, полпреда президента РФ в Сибири Сергея Меняйло, губернатора Омской области Александра Буркова и гендиректора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. На следующий день "Эрмитаж-Сибирь" посетил президент России Владимир Путин. Омское представительство Государственного Эрмитажа стало третьим в стране после Казани и Выборга.