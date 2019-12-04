На Ямале сгорело частное общежитие

Одноэтажное общежитие, которое принадлежит одной из местных организаций, располагалось на территории промзоны. Пожар в здании начался около 13 часов (11.00 мск). Огонь быстро распространился по деревянному зданию, пояснили в ведомстве.
"По предварительной информации, пострадавших и погибших нет, эвакуированы три человека. В 14.40 (12.40 мск) была объявлена ликвидация открытого горения на площади 250 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.
Угрозы для рядом стоящих зданий нет, причину пожара предстоит выяснить дознавателю МЧС, добавил собеседник агентства.
3 декабря, 20:43Пожар в ангаре в Петербурге потушили спустя 17 часов