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На Ямале сгорело частное общежитие
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РИА Новости

На Ямале сгорело частное общежитие

13:22 04.12.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 дек - РИА Новости. Общежитие, принадлежащее организации, сгорело в городе Муравленко (ЯНАО), эвакуированы три человека, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Одноэтажное общежитие, которое принадлежит одной из местных организаций, располагалось на территории промзоны. Пожар в здании начался около 13 часов (11.00 мск). Огонь быстро распространился по деревянному зданию, пояснили в ведомстве.
"По предварительной информации, пострадавших и погибших нет, эвакуированы три человека. В 14.40 (12.40 мск) была объявлена ликвидация открытого горения на площади 250 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.
Угрозы для рядом стоящих зданий нет, причину пожара предстоит выяснить дознавателю МЧС, добавил собеседник агентства.
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