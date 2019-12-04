На Ямале сгорело частное общежитие

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 дек - РИА Новости. Общежитие, принадлежащее организации, сгорело в городе Муравленко ( Общежитие, принадлежащее организации, сгорело в городе Муравленко ( ЯНАО ), эвакуированы три человека, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС

Одноэтажное общежитие, которое принадлежит одной из местных организаций, располагалось на территории промзоны. Пожар в здании начался около 13 часов (11.00 мск). Огонь быстро распространился по деревянному зданию, пояснили в ведомстве.

"По предварительной информации, пострадавших и погибших нет, эвакуированы три человека. В 14.40 (12.40 мск) была объявлена ликвидация открытого горения на площади 250 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.