Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T13:14+0300
https://ria.ru/20191204/1561950756.html
Спецпредставитель Путина рассказал, как регионы удерживают стартапы
https://cdn25.img.ria.ru/images/153073/75/1530737576_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_7da845f5515c01aeff9058ec7546a3eb.jpg
РИА Новости

Спецпредставитель Путина рассказал, как регионы удерживают стартапы

13:14 04.12.2019
191
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМеждународный форум «Открытые инновации - 2018". День второй
Международный форум «Открытые инновации - 2018. День второй
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Власти ряда российских регионов научились удерживать местные стартапы от переезда в Москву, в том числе за счет предоставления льгот на аренду помещений и возможности участвовать в долгосрочных программах мотивации, рассказал РИА Новости специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в рамках интенсива "Зимний остров".
"Руководители на местах научились использовать преимущества регионов таким образом, чтобы команды оставались и работали у них. И это работает как модель, даже несмотря на то, что часть людей уезжает в Москву. Не надо оставлять всех, важно, чтобы в этой воронке, в потоке, количество приходящих талантов равнялось количеству уходящих, не нужно пытаться всех удержать", - считает он.
По его словам, регионы могут удержать стартапы несколькими способами, в том числе предоставить бесплатную, льготную аренду, а также создавать долгосрочные программы мотивации. "Если вы (власти регионов - ред.) им сделаете бесплатную аренду, если вы сделаете под них учебные программы, если вы замотивируете работать под их задачи и сделаете долгосрочные программы мотивации, включая компенсацию арендного жилья или ставок ипотеки, то вы перейдете в другую модель", - отметил он.
"К тому же, с точки зрения инвесторов, которые считают затраты, содержание команды в регионе может быть ниже, поэтому это конкурентное преимущество, зачем передислоцировать команду?", - добавил Песков.
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме Восточной Европы по искусственному интеллекту AIJ в Москве
9 ноября, 18:52
Путин призвал создать максимальную свободу для создающих стартапы по ИИ
Рабочий интенсив "Зимний остров" проходит с 1 по 4 декабря в Сочи на площадке "Адлер Арены". Задача интенсива - создание совместных цифровых продуктов, проектов для цифровой экономики, поддержки стартапов.
Участниками интенсива стали 1,5 тысячи специалистов российских компаний, ориентированных на экспорт отечественных цифровых и образовательных технологий и продуктов, а также представители органов власти и образовательных организаций. Организаторами мероприятия выступили Платформа НТИ, Университет 20.35, АСИ, РВК, АНО "Цифровая экономика", а также профильные федеральные министерства.
Директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов
15 июля, 08:43
Эксперт рассказал, почему стартапы в России неинтересны инвесторам
120001
Обсудить 1
Агентство стратегических инициатив (АСИ)РоссияЭкономика
Рекомендуем
Банкомат
Минфин обсуждает с ЦБ ограничения на выдачу кредитов населению
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на открытии Всероссийского патриотического форума
Кириенко рассказал, как стать успешным человеком
Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк
В Крыму назвали предложение отменить курортный сбор лукавством
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков прокомментировал проект решения "нормандского саммита"
Дмитрий Песков
В Кремле оценили перспективы выплаты компенсаций по советским вкладам
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о штрафе за нарушение норм защиты от терроризма
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон об использовании донного грунта
Эксперты криминалисты на месте инцидента на Лондонском мосту, в результате которого два человека были убиты, в Лондоне, Великобритания. 30 ноября 2019
В Кремле ответили на сообщения об использовании "ТамТама" террористами
Еда с высоким содержанием белка
Ученые рассказали о соблюдении белковой диеты в Новый год
Здание министерства иностранных дел РФ
В Кремле рассказали, как Россия обеспечит свою безопасность
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Эксперт рассказал, какие стартапы пользуются спросом за рубежом
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко выступает на открытии Всероссийского патриотического форума
Кириенко заявил, что монетизация может убить волонтерство
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Кабардино-Балкарию
Путин в среду обсудит развитие высоких технологий на флоте
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Украина сделает взнос в НАТО для получения помещения в штаб-квартире
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
Кабмин Украины решил провести аудиторскую проверку "Нафтогаза"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
23:11СБУ сообщила о задержании члена "Единой России" в Херсонской области
23:03На месте пожара на нефтестанции в Татарстане нашли тела двух погибших
Лента новостейМолния