Спецпредставитель Путина рассказал, как регионы удерживают стартапы

"Руководители на местах научились использовать преимущества регионов таким образом, чтобы команды оставались и работали у них. И это работает как модель, даже несмотря на то, что часть людей уезжает в Москву. Не надо оставлять всех, важно, чтобы в этой воронке, в потоке, количество приходящих талантов равнялось количеству уходящих, не нужно пытаться всех удержать", - считает он.