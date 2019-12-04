Спецпредставитель Путина рассказал, как регионы удерживают стартапы

СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Власти ряда российских регионов научились удерживать местные стартапы от переезда в Москву, в том числе за счет предоставления льгот на аренду помещений и возможности участвовать в долгосрочных программах мотивации, рассказал РИА Новости специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в рамках интенсива "Зимний остров".
"Руководители на местах научились использовать преимущества регионов таким образом, чтобы команды оставались и работали у них. И это работает как модель, даже несмотря на то, что часть людей уезжает в Москву. Не надо оставлять всех, важно, чтобы в этой воронке, в потоке, количество приходящих талантов равнялось количеству уходящих, не нужно пытаться всех удержать", - считает он.
По его словам, регионы могут удержать стартапы несколькими способами, в том числе предоставить бесплатную, льготную аренду, а также создавать долгосрочные программы мотивации. "Если вы (власти регионов - ред.) им сделаете бесплатную аренду, если вы сделаете под них учебные программы, если вы замотивируете работать под их задачи и сделаете долгосрочные программы мотивации, включая компенсацию арендного жилья или ставок ипотеки, то вы перейдете в другую модель", - отметил он.
"К тому же, с точки зрения инвесторов, которые считают затраты, содержание команды в регионе может быть ниже, поэтому это конкурентное преимущество, зачем передислоцировать команду?", - добавил Песков.
Рабочий интенсив "Зимний остров" проходит с 1 по 4 декабря в Сочи на площадке "Адлер Арены". Задача интенсива - создание совместных цифровых продуктов, проектов для цифровой экономики, поддержки стартапов.
Участниками интенсива стали 1,5 тысячи специалистов российских компаний, ориентированных на экспорт отечественных цифровых и образовательных технологий и продуктов, а также представители органов власти и образовательных организаций. Организаторами мероприятия выступили Платформа НТИ, Университет 20.35, АСИ, РВК, АНО "Цифровая экономика", а также профильные федеральные министерства.