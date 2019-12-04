Минфин обсуждает с ЦБ ограничения на выдачу кредитов населению

"Посмотрим. В целом мы сейчас немного вошли с Центральным банком в дискуссию по поводу количественных ограничений на выдачу кредитов в целом. Мы считаем, что сейчас есть ПДН, надо отработать с ПДН, а потом уже посмотри, что из этого дальше получится. Ну посмотрим", - ответил Моисеев на вопрос о позиции Минфина на предложение ЦБ усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам.