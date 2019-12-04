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Минфин обсуждает с ЦБ ограничения на выдачу кредитов населению
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РИА Новости

Минфин обсуждает с ЦБ ограничения на выдачу кредитов населению

13:14 04.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Банкомат. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Минфин РФ обсуждает с ЦБ ограничения на выдачу кредитов, но считает необходимым сначала оценить эффект от введения показателя долговой нагрузки (ПДН), сообщил РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Посмотрим. В целом мы сейчас немного вошли с Центральным банком в дискуссию по поводу количественных ограничений на выдачу кредитов в целом. Мы считаем, что сейчас есть ПДН, надо отработать с ПДН, а потом уже посмотри, что из этого дальше получится. Ну посмотрим", - ответил Моисеев на вопрос о позиции Минфина на предложение ЦБ усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в понедельник заявила, что доля заемщиков, у которых в российских банках одновременно оформлены ипотека и другой кредит, уже превысила 40%. Поэтому, подчеркнула глава ЦБ, для предотвращения рисков чрезмерной закредитованности россиян, нужно принимать меры заранее.
Для этого регулятор обсудит с банками возможность введения надбавок по коэффициентам риска по ипотечным кредитам в зависимости от уровня долговой нагрузки заемщика, как это сделано в настоящее время по необеспеченным потребительским кредитам.
Российские банки и микрофинансовые организации с 1 октября при выдаче заемных средств обязаны рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц. Показатель долговой нагрузки (ПДН) по кредитам от 10 тысяч рублей рассчитывается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
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Эльвира НабиуллинаАлексей МоисеевЦентральный Банк РФМинистерство финансов РФМоскваРоссияЭкономика
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