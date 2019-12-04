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2019-12-04T12:53+0300
https://ria.ru/20191204/1561949607.html
Источник: задержанный пермский стрелок проходит медосвидетельствование
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1036x0_80_0_0_5b7a62c21a388ab190266888cccc1d84.jpg
РИА Новости

Источник: задержанный пермский стрелок проходит медосвидетельствование

12:53 04.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
УФА, 4 дек – РИА Новости. Задержанный за стрельбу в людей житель Перми находится в больнице на медицинском освидетельствовании, эксперты выясняют, находился ли мужчина под наркотическим или алкогольным опьянением в момент происшествия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Пермского края.
Ранее следственные органы края сообщали, что утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе города Перми ранее судимый 50-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, открыл стрельбу из ружья в своей квартире, затем вышел на улицу и стрелял по прохожим. В результате одна женщина погибла, один мужчина ранен, также был ранен сотрудник Росгвардии при задержании злоумышленника. В министерстве территориальной безопасности региона сообщали, что злоумышленник мог быть в состоянии наркотического опьянения. После происшествия прокуратура организовала проверку работы правоохранителей, ответственных за оборот оружия.
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"В настоящее время задержанный находится в больнице на медицинском освидетельствовании, специалисты выясняют, находился ли он под наркотическим или алкогольным опьянением, когда стрелял в людей. Информации о его ранении нет", - сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
В пресс-службе Росгвардии Пермского края агентству сказали, что в задержанного не стреляли. "Задерживали без применения оружия", - сказали агентству в ведомстве.
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