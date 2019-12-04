Источник: задержанный пермский стрелок проходит медосвидетельствование

УФА, 4 дек – РИА Новости. Задержанный за стрельбу в людей житель Перми находится в больнице на медицинском освидетельствовании, эксперты выясняют, находился ли мужчина под наркотическим или алкогольным опьянением в момент происшествия, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Пермского края.
Ранее следственные органы края сообщали, что утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе города Перми ранее судимый 50-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, открыл стрельбу из ружья в своей квартире, затем вышел на улицу и стрелял по прохожим. В результате одна женщина погибла, один мужчина ранен, также был ранен сотрудник Росгвардии при задержании злоумышленника. В министерстве территориальной безопасности региона сообщали, что злоумышленник мог быть в состоянии наркотического опьянения. После происшествия прокуратура организовала проверку работы правоохранителей, ответственных за оборот оружия.
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"В настоящее время задержанный находится в больнице на медицинском освидетельствовании, специалисты выясняют, находился ли он под наркотическим или алкогольным опьянением, когда стрелял в людей. Информации о его ранении нет", - сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
В пресс-службе Росгвардии Пермского края агентству сказали, что в задержанного не стреляли. "Задерживали без применения оружия", - сказали агентству в ведомстве.