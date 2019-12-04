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Кириенко отметил увеличение числа школьников среди волонтеров
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РИА Новости

Кириенко отметил увеличение числа школьников среди волонтеров

12:34 04.12.2019
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСергей Кириенко
Сергей Кириенко
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Сергей Кириенко. Архивное фото
СОЧИ, 4 дек - РИА Новости. Все больше школьников в последнее время становятся волонтерами, хотя ранее считалось, что для помощи другим надо быть взрослым человеком, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Меня очень радует, что у нас волонтерство стало активно развиваться и в сторону школьного, детского волонтерства, потому что до какого-то момента, скорее, видимо, считалось, что для того, чтобы помогать другим, надо быть достаточно взрослым человеком, а сейчас у нас ребята... школьники, которые показывают своим примером, что для того, чтобы помогать другим, не надо ждать совершеннолетия, это можно делать и в достаточно юном возрасте",- сказал Кириенко на международном форуме добровольцев.
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Сергей КириенкоРоссияОбщество
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