Кириенко отметил увеличение числа школьников среди волонтеров

"Меня очень радует, что у нас волонтерство стало активно развиваться и в сторону школьного, детского волонтерства, потому что до какого-то момента, скорее, видимо, считалось, что для того, чтобы помогать другим, надо быть достаточно взрослым человеком, а сейчас у нас ребята... школьники, которые показывают своим примером, что для того, чтобы помогать другим, не надо ждать совершеннолетия, это можно делать и в достаточно юном возрасте",- сказал Кириенко на международном форуме добровольцев.