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Туризм
2019-12-04T13:11+0300
https://ria.ru/20191204/1561948256.html
На Эльбрусе в четверг откроется только одна из трех горнолыжных трасс
https://cdn25.img.ria.ru/images/33677/12/336771217_0:79:3000:1767_1036x0_80_0_0_518af04216655522b8becc502762f425.jpg
РИА Новости

На Эльбрусе в четверг откроется только одна из трех горнолыжных трасс

13:11 04.12.2019
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© РИА Новости / Олег Шилов / Перейти в фотобанкКанатная дорога "Азау - "Старый Кругозор" на горе Эльбрус
Канатная дорога Азау - Старый Кругозор на горе Эльбрус
© РИА Новости / Олег Шилов
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 4 дек – РИА Новости. Только одна, самая верхняя, горнолыжная трасса на Эльбрусе откроется для катания 5 декабря, функционированию остальных мешает погода, сообщает АО "Курорт "Эльбрус".
Ранее сообщалось, что все трассы на Эльбрусе откроются для катания в четверг, а торжественный запуск нового сезона состоится позже.
"Сейчас погодные условия не позволяют открыть курорт в полном объеме. Приносим свои извинения из-за сложившейся ситуации", — говорится в сообщении.
Уточняется, что для катания будет открыта самая верхняя трасса – от станции "Гара-Баши" до станции "Мир", на которой снежный покров отвечает всем требованиям.
"Стоимость специального тарифа на ски-пасс до открытия всех трасс снижена: теперь это 1,4 тысячи рублей для взрослых и 700 рублей для детей", — отмечает компания.
Остров Сан-Мигел, входящий в состав архипелага Азорские острова в Атлантическом океане, в Португалии
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