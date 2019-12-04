На Эльбрусе в четверг откроется только одна из трех горнолыжных трасс

НАЛЬЧИК, 4 дек – РИА Новости. Только одна, самая верхняя, горнолыжная трасса на Эльбрусе откроется для катания 5 декабря, функционированию остальных мешает погода, сообщает АО "Курорт "Эльбрус".

Ранее сообщалось, что все трассы на Эльбрусе откроются для катания в четверг, а торжественный запуск нового сезона состоится позже.

"Сейчас погодные условия не позволяют открыть курорт в полном объеме. Приносим свои извинения из-за сложившейся ситуации", — говорится в сообщении.

Уточняется, что для катания будет открыта самая верхняя трасса – от станции "Гара-Баши" до станции "Мир", на которой снежный покров отвечает всем требованиям.