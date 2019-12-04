Очевидица рассказала о стрельбе в Перми

По ее словам, сначала она услышала хлопки, напоминающие звук взорвавшихся петард.
"Поначалу мы не придали этому значения. Но когда хлопки начали раздаваться еще и еще, то мы подошли к окну и увидели страшную картину", — рассказала Лук.
Она пояснила, что на перекрестке лежал человек. Очевидцы поняли, что за звук петард приняли выстрелы.
Лук также рассказала о нескольких автомобилях полиции на месте стрельбы.
Затем, как объяснила женщина, они услышали еще несколько выстрелов и крик полицейских "Стой! Будем стрелять!", а затем еще хлопки.
Ранее сообщалось, что утром 4 декабря в Перми ранее судимый 50-летний местный житель вооружился охотничьим ружьем и открыл стрельбу в своей квартире.
После этого он вышел на улицу, где ранил мужчину и убил женщину. При задержании он выстрелил в водителя наряда группы задержания Росгвардии, находившегося в служебном автомобиле.
Отмечается, что у мужчины не было разрешения на хранение оружия.
Возбуждены уголовные дела об убийстве из хулиганских побуждений, покушении на убийство двух человек из хулиганских побуждений, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.