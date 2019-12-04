Из сети "Магнит" уволили пять топ-менеджеров

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пять топ-менеджеров торговой сети "Магнит" уволились из компании, пишет газета Пять топ-менеджеров торговой сети "Магнит" уволились из компании, пишет газета "Ведомости"

"Магнит" покинули директор по маркетингу Дмитрий Ситников, директор по строительству крупных форматов и эксплуатации Виктор Ломакин, директор по развитию и запуску Сергей Виноградов, директор северо-западного округа Сергей Выдрин и директор уральского округа Сергей Саченко.

В пресс-службе ретейлера пояснили, что причиной увольнения стали плановые кадровые перестановки и оптимизация структуры управления отдельных подразделений. Так, одни позиции заняли другие менеджеры, а функционалы других уволенных топов просто перераспределили внутри компании.

По данным источника издания, "Магнит" покидает и финансовый директор Елена Милинова, однако эту информацию представители ретейлера не подтвердили.

Летом этого года уволилась генеральный директор компании Ольга Наумова.