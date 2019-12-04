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Из сети "Магнит" уволили пять топ-менеджеров
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РИА Новости

Из сети "Магнит" уволили пять топ-менеджеров

11:48 04.12.2019 (обновлено: 11:49 04.12.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкГруппа ВТБ подписала соглашение о покупке пакета акций ретейлера "Магнит"
Группа ВТБ подписала соглашение о покупке пакета акций ретейлера Магнит
© РИА Новости
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Пять топ-менеджеров торговой сети "Магнит" уволились из компании, пишет газета "Ведомости".
"Магнит" покинули директор по маркетингу Дмитрий Ситников, директор по строительству крупных форматов и эксплуатации Виктор Ломакин, директор по развитию и запуску Сергей Виноградов, директор северо-западного округа Сергей Выдрин и директор уральского округа Сергей Саченко.
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В пресс-службе ретейлера пояснили, что причиной увольнения стали плановые кадровые перестановки и оптимизация структуры управления отдельных подразделений. Так, одни позиции заняли другие менеджеры, а функционалы других уволенных топов просто перераспределили внутри компании.
По данным источника издания, "Магнит" покидает и финансовый директор Елена Милинова, однако эту информацию представители ретейлера не подтвердили.
Летом этого года уволилась генеральный директор компании Ольга Наумова.
"Магнит" — вторая по выручке российская торговая сеть, в которую входят 20 497 торговых точек (гипермаркеты, супермаркеты, магазины формата у дома, аптеки и т.д. ) в семи федеральных округах.
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Магнит (компания-ритейлер)РоссияЭкономика
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