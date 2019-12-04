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2019-12-04T18:25+0300
https://ria.ru/20191204/1561945613.html
Для жителей Чукотки создадут универсальную электронную карту
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РИА Новости

Для жителей Чукотки создадут универсальную электронную карту

11:27 04.12.2019 (обновлено: 18:25 04.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоРабота центра государственных услуг
Работа центра государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Для жителей Чукотского автономного округа планируют разработать универсальную электронную карту на основе банковских карт национальной платежной системы "Мир", сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Карту предполагается использовать для обычных расчетов, а также при получении льгот и государственных услуг. До 16 декабря жителям округа предлагается пройти опрос, который позволит определить, как проект будет называться и какие сервисы необходимо в него включить. Пользователи могут выбрать такие варианты: получение социальных льгот, электронная цифровая подпись, льготный проезд в транспорте, идентификация в МФЦ, больницах, государственных учреждениях, карта школьника, скидки в региональных магазинах.
Кроме того, участников опроса просят выбрать одно из названий: "Карта жителя Чукотки", "Единая карта Чукотки", "Социальная карта Чукотки", "Чукотская социальная карта", "Мультикарта "Чукотка", "Мультикарта "Умка". Можно предложить и свой вариант.
© Официальный сайт Чукотского автономного округаПрототип универсальной электронной карты для жителей Чукотского автономного округа
Прототип универсальной электронной карты для жителей Чукотского автономного округа
© Официальный сайт Чукотского автономного округа
Прототип универсальной электронной карты для жителей Чукотского автономного округа
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Хорошие новостиХорошие новостиЧукотка
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