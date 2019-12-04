Для жителей Чукотки создадут универсальную электронную карту

Карту предполагается использовать для обычных расчетов, а также при получении льгот и государственных услуг. До 16 декабря жителям округа предлагается пройти опрос, который позволит определить, как проект будет называться и какие сервисы необходимо в него включить. Пользователи могут выбрать такие варианты: получение социальных льгот, электронная цифровая подпись, льготный проезд в транспорте, идентификация в МФЦ, больницах, государственных учреждениях, карта школьника, скидки в региональных магазинах.