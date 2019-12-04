ДНР обвинила силовиков в установке мин в районе Петровского

ДОНЕЦК 4 дек - РИА Новости. Украинские силовики устанавливают мины в районе участка разведения сил и средств у населенного пункта Петровское, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Командование вооруженных формирований Украины под прикрытием Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям осуществляет минирование участка разведения сторон. Нашими наблюдателями отмечено проведение инженерных работ по установке более 200 противотанковых мин ТМ-62 вблизи участка разведения, а также 70 мин непосредственно на самом участке разведения сил и средств", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.