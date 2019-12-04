The Who выступят там, где 40 лет назад на их концерте погибли люди

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Британская рок-группа The Who даст концерт в американском городе в Цинциннати, штат Огайо, где на их вступлении в 1979 году произошла трагедия, сообщает местный телеканал WCPO.

В декабре 1979 года на концерте группы в Цинциннати в результате давки погибли 11 человек. Спустя 40 лет музыканты решили дать концерт в этом городе, чтобы "оставить тот темный день" позади и "залечить свои раны и раны" жителей.

"Это должно стать очень радостным и исцеляющим событием, я думаю", - поделился гитарист группы Пит Таунсенд.

Концерт состоится 23 апреля 2020 года на площадке BB&T Arena Университета Северного Кентуки. Билеты поступят в продажу 6 декабря. Часть собранных от концерта средств будут перечислены в Мемориальный стипендиальный фонд колледжа в Финнитауне, учрежденному в память о троих погибших на концерте студентах.

Новый альбом группы будет выпущен уже 6 декабря.