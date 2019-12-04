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2019-12-04T11:07+0300
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The Who выступят там, где 40 лет назад на их концерте погибли люди
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РИА Новости

The Who выступят там, где 40 лет назад на их концерте погибли люди

11:07 04.12.2019
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© Фото : Jim SummariaГруппа The Who, 1975
Группа The Who, 1975
© Фото : Jim Summaria
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Британская рок-группа The Who даст концерт в американском городе в Цинциннати, штат Огайо, где на их вступлении в 1979 году произошла трагедия, сообщает местный телеканал WCPO.
В декабре 1979 года на концерте группы в Цинциннати в результате давки погибли 11 человек. Спустя 40 лет музыканты решили дать концерт в этом городе, чтобы "оставить тот темный день" позади и "залечить свои раны и раны" жителей.
"Это должно стать очень радостным и исцеляющим событием, я думаю", - поделился гитарист группы Пит Таунсенд.
Концерт состоится 23 апреля 2020 года на площадке BB&T Arena Университета Северного Кентуки. Билеты поступят в продажу 6 декабря. Часть собранных от концерта средств будут перечислены в Мемориальный стипендиальный фонд колледжа в Финнитауне, учрежденному в память о троих погибших на концерте студентах.
Новый альбом группы будет выпущен уже 6 декабря.
Группа The Who была сформирована в 1964 году в Великобритании. В состав группы входят гитарист Пит Таунсенд, вокалист Роджер Долтри, бас-гитарист Джон Энтвистл и барабанщик Кит Мун. Они популярны благодаря неординарным концертным выступлениям и смелым экспериментам со звуком.
Скриншот видео MIKA - Ice Cream
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