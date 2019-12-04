Киеву придется заплатить разумную цену за газ, заявил немецкий депутат

БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Киеву придется заплатить разумную цену за российский газ и привести в порядок собственную систему газопроводов, это предпосылки для заключения нового договора с Россией, считает немецкий депутат, глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.
"Федеральное правительство занимает позицию, согласно которой Россия и Украина должны договориться о своем газоснабжении. Но тогда Украине придется заплатить за газ разумную цену и привести свою газовую сеть в порядок. Это предпосылки для того, чтобы это заработало", - заявил Эрнст.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.
Очередная трехстороннняя встреча по газу между РФ, Украиной и ЕК возможна 5 декабря, если компании будут готовы ее провести, сообщил журналистам во вторник министр энергетики РФ Александр Новак.