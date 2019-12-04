Киеву придется заплатить разумную цену за газ, заявил немецкий депутат

"Федеральное правительство занимает позицию, согласно которой Россия и Украина должны договориться о своем газоснабжении. Но тогда Украине придется заплатить за газ разумную цену и привести свою газовую сеть в порядок. Это предпосылки для того, чтобы это заработало", - заявил Эрнст.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.