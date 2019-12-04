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Киеву придется заплатить разумную цену за газ, заявил немецкий депутат
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РИА Новости

Киеву придется заплатить разумную цену за газ, заявил немецкий депутат

10:59 04.12.2019 (обновлено: 12:46 04.12.2019)
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© AP Photo / Frank HormannПредседатель партии "Левые" Клаус Эрнст
Председатель партии Левые Клаус Эрнст
© AP Photo / Frank Hormann
Председатель партии "Левые" Клаус Эрнст. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 дек - РИА Новости. Киеву придется заплатить разумную цену за российский газ и привести в порядок собственную систему газопроводов, это предпосылки для заключения нового договора с Россией, считает немецкий депутат, глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.
"Федеральное правительство занимает позицию, согласно которой Россия и Украина должны договориться о своем газоснабжении. Но тогда Украине придется заплатить за газ разумную цену и привести свою газовую сеть в порядок. Это предпосылки для того, чтобы это заработало", - заявил Эрнст.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.
Очередная трехстороннняя встреча по газу между РФ, Украиной и ЕК возможна 5 декабря, если компании будут готовы ее провести, сообщил журналистам во вторник министр энергетики РФ Александр Новак.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Вчера, 09:17Сказано в эфире
"Политическая игра". Киев и Берлин ссорятся из-за "Северного потока-2"В бундестаге раскритиковали позицию Украины по "Северному потоку-2". В эфире радио Sputnik эксперты поделились своей точкой зрения по этому вопросу.
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Клаус ЭрнстЕврокомиссияАлександр НовакРоссияБерлин (город)УкраинаЭкономика
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Главная предпосылка- это перестать европейским судам выносить политические решения в пользу Украины.
4 декабря, 11:23
АНАлекс Нил
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