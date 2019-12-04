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2019-12-04T12:22+0300
https://ria.ru/20191204/1561943938.html
Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли
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РИА Новости

Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли

12:07 04.12.2019 (обновлено: 12:22 04.12.2019)
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© Walt Disney Pictures / Lin Pictures (2019)Кадр из фильма "Аладдин"
Кадр из фильма Аладдин
© Walt Disney Pictures / Lin Pictures (2019)
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Канадский актер Мена Массуд, который сыграл Аладдина в одноименном фильме Гая Ричи, рассказал, что после выхода картины, не получил ни одного приглашения на пробы, сообщает Daily Mail.

Я немного устал от этого. Хочу, чтобы люди знали что, когда вы делаете что-то вроде "Аладдина", это не всегда признание и слава, — прокомментировал он.

На кастинге актер обошел больше двух тысяч претендентов на главную роль в экранизации диснеевского мультфильма 1992 года. После выхода ленты, которая заработала в прокате более миллиарда долларов, многие считали, что и Массуд очень успешен.

Я знаю, что были те, кто говорил: "Он заработал миллионы, ему поступают предложения от других режиссеров", но это нет. У меня не было ни одного прослушивания с тех пор, как вышел "Аладдин", — заявил актер.

© Walt Disney Pictures (2019)Кадр из фильма "Аладдин"
Кадр из фильма Аладдин
© Walt Disney Pictures (2019)
Кадр из фильма "Аладдин"
Актер рассказал, что переживает из-за возраста и считает, что кинематографисты недооценивают его, несмотря на то, что он начал актерскую карьеру десять лет назад.

"Я чувствую, что еще долго останусь незамеченным, так как молод — мне 28 лет. Я новичок в том смысле, что многие зрители и режиссеры впервые узнали обо мне после Аладдина. Поэтому, думаю, этот образ будут видеть во мне длительное время. Придется поработать над тем, чтобы убедить всех в обратном", — объяснил Мена.

Кадр из фильма Аладдин
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