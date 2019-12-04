Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли

"Я чувствую, что еще долго останусь незамеченным, так как молод — мне 28 лет. Я новичок в том смысле, что многие зрители и режиссеры впервые узнали обо мне после Аладдина. Поэтому, думаю, этот образ будут видеть во мне длительное время. Придется поработать над тем, чтобы убедить всех в обратном", — объяснил Мена.