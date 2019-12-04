Власти помогут раненным при стрельбе в Перми

УФА, 4 дек – РИА Новости. Власти Пермского края окажут помощь двум раненным при стрельбе в Перми, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Ранее следственные органы края сообщали, что утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе города Перми ранее судимый 50-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, открыл стрельбу из ружья в своей квартире, затем вышел на улицу и стрелял по прохожим. В результате одна женщина погибла, один мужчина ранен, так же был ранен сотрудник Росгвардии при задержании злоумышленника.
"На заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников дал поручение социальному блоку правительства оказать всестороннюю поддержку пострадавшим в результате происшествия", - сообщили в пресс-службе губернатора.
В ведомстве РИА Новости уточнили, что Решетников навестил раненых в больнице. "Губернатор поехал в больницу №6, где раненым оказывают медицинскую помощь", - сообщили агентству в пресс-службе.