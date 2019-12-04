Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T11:56+0300
https://ria.ru/20191204/1561943129.html
Власти помогут раненным при стрельбе в Перми
https://cdn22.img.ria.ru/images/154921/69/1549216964_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8aa150548cd768823444abf60436d851.jpg
РИА Новости

Власти помогут раненным при стрельбе в Перми

10:33 04.12.2019 (обновлено: 11:56 04.12.2019)
339
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
УФА, 4 дек – РИА Новости. Власти Пермского края окажут помощь двум раненным при стрельбе в Перми, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Ранее следственные органы края сообщали, что утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе города Перми ранее судимый 50-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, открыл стрельбу из ружья в своей квартире, затем вышел на улицу и стрелял по прохожим. В результате одна женщина погибла, один мужчина ранен, так же был ранен сотрудник Росгвардии при задержании злоумышленника.
СК показал видео с оружием, изъятым у стрелявшего в людей пермяка
Вчера, 10:04
СК показал на видео оружие пьяного стрелка из Перми
"На заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников дал поручение социальному блоку правительства оказать всестороннюю поддержку пострадавшим в результате происшествия", - сообщили в пресс-службе губернатора.
В ведомстве РИА Новости уточнили, что Решетников навестил раненых в больнице. "Губернатор поехал в больницу №6, где раненым оказывают медицинскую помощь", - сообщили агентству в пресс-службе.
010021
Обсудить 2
РосгвардияМаксим РешетниковОрджоникидзевский районРоссияПермьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи
Стрелявший по прохожим житель Перми находился под действием наркотиков
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после смерти ребенка, отравившегося "лимонадом" на Алтае
Родион Мирошник
В ЛНР оценили пять сценариев Киева по реинтеграции Донбасса
Родион Мирошник
В ЛНР не удивлены намерением Киева продлить закон о статусе Донбасса
Приготовление салата Оливье
Росстат подсчитал стоимость тазика оливье
На месте ДТП с участием автобуса в Саратове. 4 декабря 2019
В Саратове автобус врезался в столб, 15 человек пострадали
Взрыв газа в жилом доме в Белгородской области
В Белгородской области завершили разбор завалов на месте взрыва газа
Автомобили скорой помощи
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми
Председатель партии Левые Клаус Эрнст
Киеву придется заплатить разумную цену за газ, заявил немецкий депутат
Украинские военные
ВСУ девять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
Индивидуальный предприниматель Иван Стрельников, организатор рейса по маршруту Чита - Сретенск, в суде. 4 декабря 2019
Суд продлил задержание владельца автобуса, разбившегося в Забайкалье
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
Волков рассказал Матвиенко о реализации нацпроектов в республике
Александр Вучич
Вучич надеется обсудить с Путиным Косово и рост товарооборота
Автомобиль скорой помощи
В подмосковном минздраве уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Курганской области три человека погибли при пожаре в частном доме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49ГД обсудит проект о переводе осужденных в регион ближе к родственникам
01:43В Будапеште стартует неделя российского кино
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
Лента новостейМолния