Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T10:26+0300
https://ria.ru/20191204/1561942778.html
В Курганской области три человека погибли при пожаре в частном доме
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

В Курганской области три человека погибли при пожаре в частном доме

10:26 04.12.2019
139
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек – РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Курганской области в среду ночью, следственные органы проводят проверку по данному факту, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, сообщение о пожаре поступило в 02.05 (00.05 мск) 4 декабря в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курганской области, горела кровля частного жилого дома в Кетовском районе в селе Колташёво. Пожар локализован в 02.51 (00.51 мск), полная ликвидация - в 03.32 (01.32 мск).
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
11 октября, 03:42
В МЧС рассказали, из-за чего чаще всего происходят пожары в домах
"После тушения пожара в ходе осмотра места происшествия обнаружены тела трех мужчин - 1955, 1989 и 1988 годов рождения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате пожара погибли отец и сын, проживающие в данном доме, а также мужчина, находившийся у них в гостях. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются, предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, поясняется в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУСК.
100300
Обсудить 0
Следственный комитет РФМЧС РФКурганская областьПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после смерти ребенка, отравившегося "лимонадом" на Алтае
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Оренбургской области четыре человека погибли в крупном ДТП
ДТП с участием автобуса в Воронежской области. 3 декабря 2019
Экстренные службы уточнили данные о пострадавших в ДТП под Воронежем
Автомобиль скорой помощи
В Николаеве напали на журналиста, заявили в СЖУ
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
Волков рассказал Матвиенко о реализации нацпроектов в республике
СК показал видео с оружием, изъятым у стрелявшего в людей пермяка
СК опубликовал видео с оружием, изъятым у стрелявшего в людей в Перми
Олег Морозов
США объявили России беспрецедентную визовую войну, заявил Морозов
Автомобиль скорой помощи
В подмосковном минздраве уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
В Минприроды намерены усовершенствовать экологическую экспертизу
Автомобиль скорой помощи
Стрелявший по прохожим житель Перми находился под действием наркотиков
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран назвал условие для начала переговоров с США
Автомобиль скорой помощи
Власти помогут раненным при стрельбе в Перми
Ликвидация последствий прохождения тайфуна Тисой в городе Легаспи на Филиппинах. 3 декабря 2019
Число погибших из-за тайфуна на Филиппинах возросло до 13 человек
Родион Мирошник
В ЛНР не удивлены намерением Киева продлить закон о статусе Донбасса
Кареты скорой помощи в Индии
В Индии полицейский расстрелял сослуживцев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49ГД обсудит проект о переводе осужденных в регион ближе к родственникам
01:43В Будапеште стартует неделя российского кино
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
23:19В ЕП призвали к поиску сфер сотрудничества между ЕС и Россией
23:14Митрохин обратился в полицию после посещения места сноса "Соловья"
Лента новостейМолния