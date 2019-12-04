В Курганской области три человека погибли при пожаре в частном доме

ЧЕЛЯБИНСК, 4 дек – РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Три человека погибли при пожаре в частном жилом доме в Курганской области в среду ночью, следственные органы проводят проверку по данному факту, сообщило следственное управление СК РФ по региону.

По данным пресс-центра ГУМЧС России по региону, сообщение о пожаре поступило в 02.05 (00.05 мск) 4 декабря в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курганской области, горела кровля частного жилого дома в Кетовском районе в селе Колташёво. Пожар локализован в 02.51 (00.51 мск), полная ликвидация - в 03.32 (01.32 мск).

"После тушения пожара в ходе осмотра места происшествия обнаружены тела трех мужчин - 1955, 1989 и 1988 годов рождения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате пожара погибли отец и сын, проживающие в данном доме, а также мужчина, находившийся у них в гостях. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются, предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, поясняется в сообщении.