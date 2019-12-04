В Минприроды намерены усовершенствовать экологическую экспертизу

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Новый порядок проведения экологической экспертизы будет разработан и принят к 2021 году, что позволит сохранить эту процедуру при оценке воздействия объектов на окружающую среду, говорится в заявлении главы Минприроды Новый порядок проведения экологической экспертизы будет разработан и принят к 2021 году, что позволит сохранить эту процедуру при оценке воздействия объектов на окружающую среду, говорится в заявлении главы Минприроды Дмитрия Кобылкина

Ранее крупнейшие природоохранные организации РФ обратились в правительство с просьбой сохранить процедуру экологической экспертизы проектов. Процедуру должна была быть упразднена в рамках реформы законодательства и введения "регуляторной гильотины", которая призвана заменить нагромождение ограничений экономическими стимулами и прозрачными правилами работы.

"В рамках реализации механизма "регуляторной гильотины" Минприроды России до 1 января 2021 года будет подготовлен новый нормативный правовой акт, регламентирующий процедуру оценки воздействия на окружающую среду. До этого момента действуют старые нормы, предусмотренные в приказе Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кобылкин поручил ускорить работу над разработкой новых правил оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). "Работа должна вестись с привлечением экспертного и научного сообщества и быть выполнена в срок. Это не просто показатель эффективности работы на вверенном вам направлении, но и стабильность реализации экономических проектов", - приводятся в сообщении слова министра.