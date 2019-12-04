Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-04T10:15+0300
https://ria.ru/20191204/1561942424.html
В Минприроды намерены усовершенствовать экологическую экспертизу
https://cdn25.img.ria.ru/images/155527/66/1555276682_0:86:2930:1734_1036x0_80_0_0_4132971424a314517d2f11d4a321e3e0.jpg
РИА Новости

В Минприроды намерены усовершенствовать экологическую экспертизу

10:15 04.12.2019
564
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин . Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Новый порядок проведения экологической экспертизы будет разработан и принят к 2021 году, что позволит сохранить эту процедуру при оценке воздействия объектов на окружающую среду, говорится в заявлении главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.
Ранее крупнейшие природоохранные организации РФ обратились в правительство с просьбой сохранить процедуру экологической экспертизы проектов. Процедуру должна была быть упразднена в рамках реформы законодательства и введения "регуляторной гильотины", которая призвана заменить нагромождение ограничений экономическими стимулами и прозрачными правилами работы.
"В рамках реализации механизма "регуляторной гильотины" Минприроды России до 1 января 2021 года будет подготовлен новый нормативный правовой акт, регламентирующий процедуру оценки воздействия на окружающую среду. До этого момента действуют старые нормы, предусмотренные в приказе Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372", - говорится в сообщении.
Пакет с медицинскими отходами
3 декабря, 09:38
В РосРАО намерены перерабатывать до 350 видов опасных отходов
Отмечается, что Кобылкин поручил ускорить работу над разработкой новых правил оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). "Работа должна вестись с привлечением экспертного и научного сообщества и быть выполнена в срок. Это не просто показатель эффективности работы на вверенном вам направлении, но и стабильность реализации экономических проектов", - приводятся в сообщении слова министра.
Как уточнили в пресс-службе, в подготовленной в рамках "регулярной гильотины" детализированная структура нормативного регулирования для контроля (надзора) в области природопользования и охраны окружающей среды предусматривается процедура оценки воздействия на окружающую среду, ее отмена не планируется.
Завод
27 ноября, 21:32
"Химинвест" не будет строить нитроцеллюлозный завод в Лермонтове
200000
Обсудить 2
Министерство природных ресурсов и экологии РФДмитрий КобылкинМоскваРоссияОбщество
Рекомендуем
Тигренок в квартире
В России утвердили правила госнадзора в области обращения с животными
Остров Сан-Мигел, входящий в состав архипелага Азорские острова в Атлантическом океане, в Португалии
Азорские острова. Где пьют царское вино и готовят мясо в пепле вулкана
Подготовка к Новому году
Роскачество выяснило, какая елка больше вредит экологии
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон об использовании донного грунта
Автомобили скорой помощи
Инспектора, проверявшего безопасность работ в лесопарке, убило деревом
Зеленые легкие Москвы
Зеленые легкие Москвы: какие деревья и кустарники сажают в столице
Рабочий на приемной станции нефтепровода Дружба
"Транснефть" завершит оценку затрат из-за ЧП на "Дружбе" в 2020 году
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Глава Ленинградской области призвал увеличить количество АЗС на М-11
Родион Мирошник
В ЛНР не удивлены намерением Киева продлить закон о статусе Донбасса
Александр Вучич
Вучич надеется обсудить с Путиным Косово и рост товарооборота
Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова
Росприроднадзор закупит мобильные лаборатории для проверки воздуха
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Путин отметил позитивное развитие отношений между Россией и Сербией
Детеныш игрунковой обезьянки в тропическом доме Калининградского зоопарка
Из Новосибирского зоопарка в Китай перевезли 11 животных
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Facebook должен зарегистрироваться в России как юрлицо, заявил член ОП
Эмблема WWF на униформе одного из сотрудников лесного отдела Амурского филиала WWF России
WWF и Greenpeace потребовали предотвратить отмену экоэкспертизы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:56Ярмарка интеллектуальной литературы пройдет в столичном Гостином Дворе
01:54Актрисе Хелен Миррен вручат почетного "Золотого медведя" на Берлинале
01:49ГД обсудит проект о переводе осужденных в регион ближе к родственникам
01:43В Будапеште стартует неделя российского кино
01:25Источник: коммерческий пуск с "Восточного" проведут в 2020 году
01:21СМИ узнали, что США могут направить 14 тысяч военных на Ближний Восток
01:17В Раде рассказали, когда Украину примут в НАТО
01:13В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на местах спецтехники
01:06Лишь треть американцев согласна, чтобы США были главным спонсором НАТО
00:51Болгария ответила на слова Путина о "Турецком потоке"
00:40Медведев в прямом эфире подведет итоги работы правительства
00:32В Ростуризме рассказали, где интересно провести зимние праздники
00:26Лавров и главы МИД ОБСЕ обсудят Украину и региональные конфликты
00:05Белый дом обрушился на эксперта по импичменту за слова о сыне Трампа
23:52Нетаньяху поблагодарил Трампа за давление на Иран
23:41В Одессе 13 человек пропали при пожаре в колледже
23:32Жителей Австралии возмутили надписи туристов на пляже в заповеднике
23:32Стало известно, какие песни в этом году россияне искали чаще всего
23:30Туроператор: в больницах Доминиканы остаются 18 россиян
23:25В Совфеде оценили слова польского президента о России и НАТО
Лента новостейМолния