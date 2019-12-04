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ВСУ девять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
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РИА Новости

ВСУ девять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

10:08 04.12.2019
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные
Украинские военные
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявляли о шести нарушениях режима тишины за сутки.
Родион Мирошник
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) составило девять раз ", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики три мины калибром 120 и 82 миллиметра. Также применялось стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатомёты. В зоне обстрела оказались районы шести населенных пунктов ДНР.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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