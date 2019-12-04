ВСУ девять раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 4 дек - РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в среду журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявляли о шести нарушениях режима тишины за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) составило девять раз ", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики три мины калибром 120 и 82 миллиметра. Также применялось стрелковое вооружение, крупнокалиберные пулеметы и гранатомёты. В зоне обстрела оказались районы шести населенных пунктов ДНР.