Путин поздравил с юбилеем театроведа Алексея Бартошевича

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем театроведа, заслуженного деятеля науки РФ Алексея Бартошевича, отметив, что его забота о сохранении духовного наследия заслуживает глубокого уважения, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Вы достойно продолжили подвижнические традиции знаменитой семьи, посвятили свою жизнь значимой педагогической, литературоведческой, просветительской деятельности, изучению истории и теории театрального искусства. Столь плодотворная многогранная работа, искренняя забота о сохранении отечественного и мирового культурного, духовного наследия заслуживают самого глубокого уважения", - говорится в сообщении.
Алексею Бартошевичу в среду исполнилось 80 лет.
21 апреля 2018, 09:58КультураВ Москве открывается театральный фестиваль стран СНГ "ГИТИС-Мастер-класс"