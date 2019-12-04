Путин поздравил с юбилеем театроведа Алексея Бартошевича

"Вы достойно продолжили подвижнические традиции знаменитой семьи, посвятили свою жизнь значимой педагогической, литературоведческой, просветительской деятельности, изучению истории и теории театрального искусства. Столь плодотворная многогранная работа, искренняя забота о сохранении отечественного и мирового культурного, духовного наследия заслуживают самого глубокого уважения", - говорится в сообщении.