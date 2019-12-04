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Путин поздравил с юбилеем театроведа Алексея Бартошевича
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РИА Новости

Путин поздравил с юбилеем театроведа Алексея Бартошевича

10:00 04.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПрофессор РАТИ, историк и театровед Алексей Бартошевич
Профессор РАТИ, историк и театровед Алексей Бартошевич
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Профессор РАТИ, историк и театровед Алексей Бартошевич. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем театроведа, заслуженного деятеля науки РФ Алексея Бартошевича, отметив, что его забота о сохранении духовного наследия заслуживает глубокого уважения, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Вы достойно продолжили подвижнические традиции знаменитой семьи, посвятили свою жизнь значимой педагогической, литературоведческой, просветительской деятельности, изучению истории и теории театрального искусства. Столь плодотворная многогранная работа, искренняя забота о сохранении отечественного и мирового культурного, духовного наследия заслуживают самого глубокого уважения", - говорится в сообщении.
Алексею Бартошевичу в среду исполнилось 80 лет.
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