В порту на севере Норвегии потушили пожар на российском траулере

"Сообщение о ликвидации возгорания на российском траулере поступило около 7.20 (9.20 мск)", - говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота, во время инцидента траулер стоял в порту без людей. "Все потушили... порт назывался Ботсфьорд, небольшой порт, траулер без людей стоял наш, назывался он "Галатис" (Galatis - Прим. ред.), пострадавших нет, никого на борту не было... проблем нет", - сообщил собеседник агентства.
Информация о пожаре на российском траулере у причала в Ботсьорде поступила в среду рано утром. К месту ЧП прибыли пожарные и медики. По информации полиции, пожар вспыхнул на камбузе.