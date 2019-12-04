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В порту на севере Норвегии потушили пожар на российском траулере
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РИА Новости

В порту на севере Норвегии потушили пожар на российском траулере

09:56 04.12.2019 (обновлено: 11:16 04.12.2019)
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© Pixabay / ciobanucatalinaПожарные
Пожарные
© Pixabay / ciobanucatalina
МУРМАНСК, 4 дек – РИА Новости. Возгорание на российском траулере, стоящем у причала Ботсфьорда на севере Норвегии, потушено, сообщила полиция провинции Финнмарк в своем Twitter.
"Сообщение о ликвидации возгорания на российском траулере поступило около 7.20 (9.20 мск)", - говорится в сообщении.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота, во время инцидента траулер стоял в порту без людей. "Все потушили... порт назывался Ботсфьорд, небольшой порт, траулер без людей стоял наш, назывался он "Галатис" (Galatis - Прим. ред.), пострадавших нет, никого на борту не было... проблем нет", - сообщил собеседник агентства.
Информация о пожаре на российском траулере у причала в Ботсьорде поступила в среду рано утром. К месту ЧП прибыли пожарные и медики. По информации полиции, пожар вспыхнул на камбузе.
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