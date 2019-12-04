В порту на севере Норвегии потушили пожар на российском траулере

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота, во время инцидента траулер стоял в порту без людей. "Все потушили... порт назывался Ботсфьорд, небольшой порт, траулер без людей стоял наш, назывался он "Галатис" (Galatis - Прим. ред.), пострадавших нет, никого на борту не было... проблем нет", - сообщил собеседник агентства.