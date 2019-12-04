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СК опубликовал видео с оружием, изъятым у стрелявшего в людей в Перми
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РИА Новости

СК опубликовал видео с оружием, изъятым у стрелявшего в людей в Перми

09:50 04.12.2019 (обновлено: 11:50 04.12.2019)
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. СК опубликовал видео с оружием, изъятым у пьяного жителя Перми, который застрелил женщину, ранил прохожих и водителя Росгвардии.
По данным следствия, ранним утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми ранее судимый 50-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, вооружился охотничьим ружьем, которым он владел незаконно, и открыл стрельбу в своей квартире. Затем он вышел на улицу, ранил мужчину и убил женщину, а также ранил водителя наряда группы задержания Росгвардии, находившегося в служебном автомобиле, сообщал пермский следком.
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
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На видео, опубликованном СК, видно ружье, лежащее на снегу.
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РосгвардияСледственный комитет РФПермьПроисшествия
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