СК опубликовал видео с оружием, изъятым у стрелявшего в людей в Перми

По данным следствия, ранним утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми ранее судимый 50-летний местный житель, находясь в состоянии опьянения, вооружился охотничьим ружьем, которым он владел незаконно, и открыл стрельбу в своей квартире. Затем он вышел на улицу, ранил мужчину и убил женщину, а также ранил водителя наряда группы задержания Росгвардии, находившегося в служебном автомобиле, сообщал пермский следком.